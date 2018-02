La Agrupación de Hermandades de Estepona abrirá su sede en los bajos del CEIP Víctor de la Serna Fachada del colegio público Víctor de la Serna. :: charo márquez El colectivo tendrá que invertir entre 50.000 y 75.000 euros en obras y arreglará otros local para uso del centro educativo CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Lunes, 26 febrero 2018, 01:10

Tras años reclamando un espacio, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa ha logrado finalmente un local para poder abrir su sede. El Ayuntamiento ha concedido al colectivo unos bajos ubicados en el semisótano del colegio público Víctor de la Serna. Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público ya que el inmueble es municipal. Los locales tienen una superficie de 496 metros cuadrados y la concesión se realiza por un periodo de 75 años.

El presidente de la Agrupación, Lorenzo Caravaca, ha manifestado su satisfacción por esta concesión y ha explicado que en los locales instalarán la sede con zona de administración, sala de reuniones, almacén para los enseres y tronos, y baños. La Agrupación también acondicionará otros locales anexos para uso del colegio. La entrada a la sede será independiente al centro educativo.

Las obras deberán comenzar en un mes y el plazo de ejecución no debe superar los cuatro meses. Los técnicos municipales han valorado la parcela en 247.000 euros, incluido el edificio.

Caravaca estima que el presupuesto para la realización de estas obras será de entre 50.000 y 75.000 euros, que deberán ser sufragados por las tres cofradías que integran la Agrupación y por las donaciones y aportaciones que reciban. El Ayuntamiento deja claro en el pliego de condiciones de esta concesión que no tiene obligación de ejecutar obra alguna.

También recoge el documento que el Ayuntamiento «no ha previsto el otorgamiento de ninguna subvención al concesionario, por lo que se hace constar, a los oportunos efectos, que el Ayuntamiento de Estepona no tiene, ni está obligado a tener crédito presupuestario disponible para esta finalidad, no contrayendo obligación alguna para futuros ejercicios. El Ayuntamiento no participará de ninguna forma en la financiación, ni avalará ningún tipo de empréstito».

Por otra parte, la Agrupación de Hermandades ha comenzado con su programa de actividades ante la cercanía de la Semana Santa. Así desde hoy puede visitarse en la Casa de Las Tejerinas la V Exposición de Enseres Cofrades 'María Mater et Tempus Sacrum' que fue inaugurada ayer. En esta ocasión la muestra está dedicada a las vírgenes del municipio y exhibe mantos, sayas, ajuares y otros elementos tradicionales de la Semana Santa. La exposición podrá visitarse hasta el 4 de marzo en horario de mañana y tarde. La lectura del pregón tendrá lugar el 18 de marzo en la iglesia de los Remedios a cargo de Rafael Gómez Donoso.