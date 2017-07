Adopta a un músico Concierto gratuito programado en pleno centro de Marbella, dentro del extinto ciclo Verano Clásico. / Sur En apuros la entidad que programa en Marbella los grandes conciertos para difundir la música clásica. El Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo se suma al ‘crowdfunding’ para salvar su temporada número 14 NIEVES CASTRO Marbella Domingo, 9 julio 2017, 00:13

Detrás de los grandes conciertos de música clásica que se programan en Marbella con premios internacionales a la altura de los mejores auditorios, actúa como promotor una pequeña asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2004, el Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo, que ahora, por primera vez en su historia, pide ayuda a los ciudadanos para sostener el proyecto impulsado para difundir el género clásico entre el común de los mortales. La entidad ha lanzado un SOS a fin de salvar la Temporada de Conciertos 2017-2018, para la que se han programado diez veladas de máximo nivel entre los meses de septiembre y junio próximos.

Los viajes, alojamientos y cachés de los músicos consumen gran parte del presupuesto

Los fondos son necesarios para cubrir los gastos derivados de las actuaciones: viajes, alojamientos y cachés de los músicos, alquiler de instrumentos (sobre todo pianos) o edición de programas de mano. La temporada tiene un coste estimado de algo más de 45.000 euros, de los cuales están garantizados la mitad a través de la taquilla y colaboradores particulares cuya aportación ronda los 7.000 euros anuales. Vista la dificultad, el Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo, dirigido por la pianista y pedagoga musical María Testa, ha puesto en marcha el proyecto ‘Adopta un músico’, para recaudar microayudas de modo que no se caiga ni uno solo de los conciertos de la decimocuarta temporada. «Hemos decidido pedir un poco de ayuda a la gente, a la que le guste el proyecto y quiera colaborar, debido al poco apoyo que tenemos de la taquilla por los pequeños formatos de nuestros conciertos, abiertos a no más de 150 personas, y la 0,0 ayuda institucional que nos presta el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento», afirma Testa.

Sólo financiación privada

Las vías de financiación del Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo son en la actualidad estrictamente privadas. Entre sus colaboradores se encuentra la promotora Grupo Vasari, Casino Marbella, Clínica Buchinger o Les Roches Marbella, que apoyan cediendo gratuitamente sus espacios para los conciertos, aunque la asociación se tiene que dejar un buen pico en el alquiler de sillas y el catering posterior a la actuación con el que se pretende que la temporada genere un espacio social además de cultural.

La entidad creó en 2008 la Pequeña Orquesta Mediterránea para la formación musical de niños

La contratación de los artistas se cierra con una antelación mínima de año y medio

A la par, la entidad se autofinancia con actividades paralelas dirigidas a la difusión de la música clásica. La organización de viajes para asistir a conciertos en distintos puntos de Andalucía, la proyección de cine-documental-musical y la celebración tanto de cursos como talleres destinados a aficionar al gran público a la música clásica reportan el colchón sobre el que recae la inversión de la temporada de conciertos y el proyecto formativo de la Pequeña Orquesta Mediterránea, una formación que comenzó con 12 estudiantes en 2008 y que en la actualidad cuenta con 36. Esta orquesta infantil de cuerdas (violines, violas, violoncellos y contrabajos) está integrada por pequeños talentos de entre 6 y 13 años. Y aunque las familias pagan 10 euros al mes, 80 euros por el curso académico, «la cuota resulta insuficiente incluso para el arreglo de las partituras, imprescindibles para que un niño pequeño pueda tener una intervención en una orquesta aunque su nivel de violín sea bajo», cuenta la directora, resignada a no incrementar la tarifa para que esta experiencia formativa llegue a cualquier menor con independencia del poder adquisitivo de su hogar.

La asociación lleva la música a distintos puntos de la provincia. / SUR

Presidencia de honor

Teniendo esta premisa clara, para la nueva campaña, a la asociación no le ha quedado más remedio que incrementar en cinco euros, de 20 a 25 euros, el precio de las entradas de los conciertos, hacer lo mismo con los tiques para las proyecciones del cine-documental, que pasan de 10 a 12, y pedir ayuda civil. «Es la primera vez que acudimos al ‘crowdfunding’, porque hemos crecido y nos han quedado las mangas cortas, pero no queremos bajar la calidad musical, al contrario, queremos subirla cada vez más», apunta Testa. «Somos un ciclo referencial a nivel musical y queremos seguir siéndolo. El proyecto no puede parar ahora; estamos en la temporada número 14 y contamos con público de toda la Costa del Sol, Gibraltar o Sotogrande», añade la directora artística del centro, cuya presidencia de honor aceptó el reconocido director de orquesta y pianista argentino israelí Daniel Barenboim en 2010. La entidad cuenta casi con una decena de reconocimientos profesionales nacionales e internacionales, entre ellos el Premio ‘María Canals’, el New York Carnegie Hall Artist & Associates o el Premio de la Cultura Marbella 2015.

Una alumna de la Pequeña Orquesta Mediterránea pide consejo a su profesora / Sur

El Centro de Divulgación Musical del Mediterráneo apunta que el éxito de la campaña de ‘crowdfunding’ va a marcar la temporada que, básicamente, ya está decidida, porque la mayoría de los conciertos se cierran a un año y medio o dos vista. «Tenemos una temporada definida que deseamos poder realizar, históricamente siempre lo hemos hecho, pues en 13 años nunca hemos tenido que cancelar ningún evento. Esperemos que no ocurra, porque eso no habla bien del proyecto», apunta la máxima responsable. La página web de la asociación, a través de la cual los interesados pueden ponerse en contacto para colaborar, ya anuncia el primer concierto de la temporada. Será el próximo 16 de septiembre, a cargo de Lukasz krupinski, finalista del XVII Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin de Varsovia.