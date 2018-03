IU acusa al PP de mentir en relación a las personas sin hogar SUR. Martes, 13 marzo 2018, 00:27

Izquierda Unida ha acusado al PP de mentir en referencia a las personas sin hogar y la solución de alojamiento permanente «que utilizaron como argumento con el único objetivo de tapar la mala gestión que están realizando con el colectivo más vulnerable, para el que no están buscando soluciones integrales». Según la concejala Victoria Morales responsabilizar a la Junta de Andalucía de que las personas no tengan donde pernoctar, «es querer responsabilizar a otros de lo que es responsabilidad única de las entidades locales y además así está recogido en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía». Morales aseguró que el hecho de que en la actualidad las personas sin hogar no puedan pernoctar en lo que está catalogado como Albergue Juvenil, es algo conocido desde el primer momento por la concejala de Derechos Sociales. «Desde el anterior equipo de gobierno hicimos usos puntuales del recinto precisamente porque estás instalaciones tienen cerrados otros usos para albergar a jóvenes de intercambio de diferentes países, con lo que es inviable tenerlo como alojamiento alternativo permanente».