Actores maduros La guionista, el director y el productor del cortometraje 'Cuestión de achaques'. :: charo márquez El Centro de Mayores de Miraflores estrena hoy su primer cortometraje con actores del taller de teatro CHARO MÁRQUEZ MARBELLA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:05

Lo de jugar a las cartas, al parchís y merendar en el centro ya no les llena. Los mayores del centro de Miraflores demandan más actividad. Aquellos que desde hace años participan el taller de teatro, que dirige Luisa Oliver, ya habían organizado varias representaciones. Y el objetivo era superarse. Paco Romero, uno de los actores del grupo, que ya había interpretado papeles en cortometrajes, propuso a sus compañeros las idea de rodar un corto. Lejos de achantarse, los integrantes del taller se pusieron manos a la obra. Y el resultado ha sido 'Cuestión de achaques' una cinta de siete minutos en la que los mayores y sus dolencias son los protagonistas. Para la junta directiva del centro es todo un «hito» pues hasta ahora ningún otro centro de la ciudad (ni de la zona) ha conseguido tal reto.

El cortometraje se estrenará esta tarde en el Trapiche de Guadaiza a las 21.00 horas y el centro ha dispuesto autobuses gratuitos para que sus socios puedan acudir a este importante estreno.

Carmen Mendoza es la guionista de la obra. Cuando en el taller de teatro plantearon si alguien tenía una idea para abordar en el rodaje, Carmen se ofreció. Hasta la fecha sólo había escrito informes económicos porque , antes de jubilarse, realizaba estudios de mercado. Y planteó el tema de la automedicación en los mayores. La guionista ha querido reflejar los arquetipos de médicos y pacientes antes los típicos achaques de los mayores. «Por una parte están los médicos más empáticos con el dolor, que suelen recetar medicamentos a sus pacientes, que a su vez se sienten muy aliviados con esta actitud. Y por otra parte, médicos más prácticos que tratan de hacer ver a sus pacientes que no precisan tanta medicación, sino más movilidad y una vida sana», resume la guionista, que también actúa en la cinta.

El rodaje se realizó en un sólo día con la participación de alumnos de Audiovisual del IES Guadalpín

En estos prototipos se encuadran los personajes de 'Cuestión de achaques'. Hay pacientes que se quejan de que su médico no les receta las pastillas que demandan y otros muy satisfechos con el tratamiento de sus facultativos.

Paco Romero, que finalmente ha ejercido de productor del corto, reconoce que lo más complicado de este proyecto ha sido encajar a todos los participantes en el guión. «Éramos 10 los integrantes del taller de teatro y todos querían tener un papel», señala Romero.

Resuelto el reparto, había que organizar la parte técnica. Romero contacto con el joven director de Marbella Alejandro Álvarez, que ya había rodado otros cortos y que se ofreció a dirigir este proyecto, aunque carecía del material técnico. Para ello recurrió al Instituto de Educación Secundaria Guadalpín (del que fue estudiante) y a los alumnos del módulo de Audiovisual, que participaron con el material que usan en clase. Distintas generaciones unidas por un cortometraje. Los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer prácticas en un rodaje real; los mayores trabajaron con jóvenes en un nuevo ámbito y dieron un paso más en su trayectoria interpretativa. El director señala que, como los actores estaban acostumbrados a papeles de teatro, no entendían por qué tenían que repetir las escenas. «Pero por cuestiones técnicas, si hay un grupo de actores, hay que grabar varias tomas para poder cambiar de enfoque, y esto no lo entendían», apunta. Carmen, que también actúa en el corto asegura que había que repetir «por temas técnicos, no porque nosotros lo hiciéramos mal, ya que habíamos ensayado semanas antes», aclara.

El rodaje se llevó a cabo en un intenso día. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el centro de mayores y en la puerta del mismo. Del vestuario se encargaron las propias actrices y para el maquillaje también se recurrió a jóvenes de una academia cercana a los que el cortometraje sirvió como práctica profesional.

Nuevo rodaje

El productor avanza que, aunque el listón está muy alto, esta temporada se plantearán un nuevo rodaje. «Pero esta vez los protagonistas sólo serán como mucho dos, y el resto tendrá que salir de extras», advierte.

El tema de cortometraje ha interesado mucho a la dirección del Hospital Costa del Sol por eso, tras la proyección, algunos responsables del centro hospitalario ofrecerán una pequeña charla sobre la automedicación.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre un 10 y un 30% de la población se automedica, y de ellos, un 70% sufre reacciones negativas. Las personas mayores, que padecen numerosas dolencias, recurren a su propio botiquín y a consejos de amigos. Y aunque pensemos lo contrario también recurren a internet para comprar medicamentos.