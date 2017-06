Nobu desembarca en Marbella

«Me aconsejan abrir en todos los países y a mí me atraía esto por el buen producto, el buen ambiente y la gente que hay aquí». Así de claro lo dejaba Nobu el pasado mes de marzo con motivo del homenaje que le organizó Dani García dentro de sus ‘A Cuatro Manos’. En Marbella, claro. Era una especie de avance de lo que vendría. Ya había puesto sus ojos en la ciudad meses atrás. Precisamente para debutar en España. Y ya es inminente. El próximo jueves 15 de junio, el icono de la cocina japonesa abrirá en el hotel Puente Romano su primer establecimiento en el país: Nobu Restaurant & Lounge.

Cerca de medio centenar de profesionales en la nueva plantilla Cinco continentes, 32 restaurantes y más de 3.000 empleados. A ellos se suma su negocio bajo la marca ‘Matsuhisa’. En realidad, él es una marca en sí. Nobu Matsuhisa ha conseguido crear en todo el mundo un imperio gastronómico. Y ahora desembarca en España para seguir creciendo. Para empezar, desde Marbella. El restaurante que inaugurará el próximo jueves en el hotel Puente Romano llega con la intención de importar a nuestro país ese concepto nikei de cocina nipona con influencia sudamericana. Y con la aspiración de «conectar» con la ciudad mediante ese sello Nobu que ha conectado con todo el mundo. Para ello, se rodeará de cerca de medio centenar de profesionales. En total, serán 45 los que compondrán la plantilla de este nuevo establecimiento que se suma a la decena de restaurantes con diferentes tipos de cocina internacional que conviven en el hotel Puente Romano. Entre esas 45 personas que conformarán el equipo de Nobu en Marbella hay un nombre que cada vez suena más en el mundillo gastronómico malagueño: Raquel García. La estudiante de cocina de la Escuela de Hostelería Sabor a Málaga de Benahavís saltó a la fama el pasado mes de enero al sorprender imponiéndose ante un centenar de aspirantes en el IV Concurso de Bocadillos de Autor by Fripan, que se celebraba dentro de la XV edición de Asisa Madrid Fusión. Lo hizo con su particular versión del tradicional y castizo bocata de calamares. «Siento respeto y a la vez ilusión porque es un nombre muy importante y empezar allí nada más salir de la escuela es muy importante para mí. Es la combinación perfecta: un gran hotel y un gran nombre», reconoce la joven, que hará prácticas en el nuevo restaurante del japonés. Las que ya realizó en las cocinas de Puente Romano le han abierto las puertas para volver por la puerta grande.

Pionero en la renovación de la gastronomía nipona y dueño de un imperio mundial, con 32 establecimientos en los cinco continentes, ahora aterriza en Marbella con la intención de adaptarse al producto local. Al fin y al cabo, busca «sacar lo mejor de cada lugar». No en vano, Nobu Matsuhisa es conocido por el mestizaje. Porque, aunque este afable chef de 68 años nació en Japón, su estancia en Perú le llevó a darle una vuelta de tuerca a lo que era la cocina tradicional de su país natal, reinterpretándola con esas influencias sudamericanas (que no fusión, no le gusta el término), en lo que se conoce como cocina japonesa new style. Omás concretamente, Nobu Style.

Y llega muy seguro Nobu. Con «buenas sensaciones». Por eso apuesta por la localidad malagueña. Concretamente por el espacio que quedaba libre entre Joe’s Bar y Uni. A partir del jueves, ya no habrá que volar a Nueva York, Milán, Los Ángeles o Budapest.

Inspiración local

En ese nuevo rincón de Puente Romano, vecino del dos estrellas Michelin Dani García, se podrán catar platos emblemáticos del prestigioso chef nipón como el miso de bacalao negro, el yellowtail sashimil con jalapeños y el tiradito. Por supuesto, no faltarán sorpresas, como esas inspiradas en Marbella que se guarda bajo la manga.

Diseñada por StudioPCH Malibu, esta primera incursión de Nobu en España conjuga «un estilo cómodo y sencillo con materiales y texturas naturales, siempre respetando la estética contemporánea del resort», avanzan desde el hotel Puente Romano.

En este caso, Nobu Marbella servirá cenas todos los días de 19.30 a 01.00 horas y Nobu Lounge ofrecerá un menú de bar a partir de las 19.30 horas. Los jueves, viernes y sábados, además, Nobu Bar servirá cócteles exclusivos acompañados de actuaciones de DJ en directo hasta las cuatro de la madrugada.

Pero no acaban aquí los proyectos de Nobu en Marbella. En la primavera de 2018, Puente Romano inaugurará Nobu Hotel Marbella convirtiéndose íntegramente en un resort de suites con 49 suites adicionales el primer año y 81 previstas para 2019.

Un plan similar al que tiene en Ibiza. También para el próximo año. Aunque en este caso será un negocio estacional, muy ligado a la temporada de primavera y verano. Nobu Hotels es una cadena de hoteles de lujo exclusivo, propiedad del propio Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper.

Nunca lo hubiera imaginado cuando empezó. Le costó que le entendieran. Hoy le copian. No le preocupa. Disfruta compartiendo sus creaciones. Lo dice con humildad: «Pueden copiar mis recetas pero nadie puede copiar el corazón que pongo al elaborar cada una de ellas».