Los dos británicos detenidos por el atropello múltiple de Marbella dan positivo en droga y alcohol

Los dos detenidos por el atropello múltiple que tuvo lugar ayer en Puerto Banús han dado positivo en droga y alcohol. Ambos son británicos y tienen entre 20 y 30 años, según fuentes próximas a la investigación.

Uno de ellos -el que según las primeras pesquisas conducía el coche- habría consumido cocaína, mientras que el otro -el acompañante- habría tomado cannabis.

noticia relacionada Un conductor ebrio embiste a varias personas tras una pelea en un club de Puerto Banús

Los dos arrestados dieron positivo también en alcohol, aunque con una tasa que se situaría entre 0,25 miligramos por litro de aire espirado (el máximo permitido) y 0,30.

No obstante, la investigación, en la que trabajan la Policía Nacional y la Local, aún está pendiente de confirmar plenamente quién conducía el coche y quién viajaba como acompañante, para lo que se sigue tomando declaración a numerosos testigos, entre ellos los propios agentes que los persiguieron.

El saldo de heridos en el suceso asciende a 10. En el Hospital Costa del Sol continúan ingresados cuatro de ellos. Uno es uno de los detenidos, que recibirá el alta en las próximas horas, mientras que los otros tres son los atropellados. Dos de ellos -un hombre y una mujer- están graves con politraumatismos, aunque su vida no corre peligro, según fuentes sanitarias. No se descarta, no obstante, que en las próximas horas se detecten nuevas víctimas que por sus propios medios se hubiesen desplazado a hospitales o centros de salud.

Los hechos ocurrieron en torno a las nueve de la noche de este domingo, cuando tras una jornada de fiesta, un joven, de 22 años, se enzarzó en una pelea en el conocido beach Ocean Club, en Puerto Banús. Según los testigos, abandonó el local ofuscado y con evidentes síntomas de embriaguez. Arrancó el vehículo, un Audi, y comenzó su carrera destructiva por la ciudad sembrando el pánico por el ancho peatonal de la avenida Lola Flores, donde atropelló a tres personas.