OSP mantendrá el pacto en Marbella si se dota a San Pedro de más autonomía

Con la llegada al ecuador del mandato municipal la formación sampedreña de OSP -llave de gobierno hace justo dos años- echa a andar la maquinaria de partido para perfilar las medidas que pondrán sobre la mesa a socios y no socios de gobierno para definir el rumbo que tomarán de cara a los dos próximos años. Lo que sí tienen claro tanto el presidente, Manuel Osorio como el vicepresidente Rafael Piña (concejales de Hacienda y Cultura, respectivamente en el gobierno tripartido junto a al PSOE e IU) es que las negociaciones que abrirán a partir de ahora tendrán como punto de partida lograr una mayor autonomía para San Pedro Alcántara a través de una revisión del decreto de autonomía firmado al inicio del mandato y que hasta ahora no se ha podido desarrollar. «Hay puntos de ese decreto que estaban desfasados. Estamos trabajando sobre él para elaborar un nuevo documento que presentaremos en la ronda de contacton con el resto de partidos», ha defendido Rafael Piña.

De forma paralela, la formación está elaborando la documentación para el inicio de los trámites para solicitar la calificación de Entidad Local Autonóma (ELA) para el núcleo de población sampedreño, una medida que, según han defendido, no pretende ser un paso previo a la solicitud de independencia como nuevo municipio en la provincia. Entre otras cosas, porque la normativa estatal vigente a día no dota a las entidades locales de «entidad jurídica propia», como ocurría hace años. El objetivo de todas estas medidas, han reseñado tanto Rafael Piña como Manuel Osorio "es consolidar un estado de autonomía que garantice que todo lo que hemos logrado en estos dos años no caiga en saco roto. Es decir, que el partido que gobierne en un futuro no pueda deshacer todo lo que se haya logrado hasta entonces en materia de autonomía para San Pedro".

Una autonomía que debe ser dotada de medios tanto materiales como humanos para el buen desarrollo de la gestión municipal. De ahí que sea ésta la segunda de las reivindicaciones que plantearán en la ronda de contactos que mantendrán y que concluirá, a finales de junio, con la decisión que adopten los 29 miembros del Consejo Consultivo de OSP que será, una vez más, indicaron, el que decida el futuro político. Un rumbo que en esta ocasión puede tomar una tercera vía. Ya no tendrán que decidir únicamente entre renovar el pacto con PSOE e IU o formar gobierno con el PP, la formación ha planteado la posibilidad no formar parte del gobierno municipal «si no se reúnen las condiciones para ello», ya sea en la oposición o apoyando un gobierno en el que no estén. «Queremos soluciones y no promesas, y si hay que dar un golpe de timón se dará, o incluso se asumirá esa tercera alternativa».

Los sampedreños han abierto esa ronda de negociaciones a miembros de su Ejecutiva, y las reuniones del Consejo Consultivo a integrantes de PP y PSOE “para que expliquen sus propuestas, pero además para que comprueben que ese consejo existe realmente”, ha ironizado Osorio.

En la revisión del pacto de gobierno con el PSOE –en el que tuvo en su día un peso decisivo el compromiso de la Junta de dotar de nuevas infraestructuras a Marbella y San Pedro– la vista estará puesta igualmente en los cumplimientos o no de ese compromiso. «No se puede negar la evidencia de la falta de infraestructuras», ha indicado Manuel Osorio, quien, consultado sobre la fórmula acordada por el Ayuntamiento y la Junta para la construcción del nuevo ambulatorio y por la que la ciudad adelanta el dinero, ha defendido que «la fórmula nos da igual». «A San Pedro le hace falta un instituto y un centro de salud y el medio nos da igual, lo que nos interesa es el fin. Que no es éticamente la fórmula más adecuada la de adelantar el dinero, si llega un ambulatorio para mis vecinos, me da igual cómo se pague». Osorio señala, no obstante: «debemos ser críticos con la Junta y con Ruiz Espejo (delegado del Gobierno andaluz en Málaga) me puse serio el otro día. Le dije: delegado, no tenemos nada. Y entonces sacó el BOJA con la licitación del paso peatonal».