Marbella vuelve a quedar fuera del reparto de fondos europeos para obras sostenibles

A la segunda, tampoco fue la vencida. Marbella ha quedado excluida del nuevo reparto de fondos europeos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado) destinados a obras de desarrollo urbano sostenible, actuaciones de eficiencia energética, mejoras en materia de movilidad, y proyectos de inserción sociolaboral para gastar hasta el año 2022. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Marbella, en el que se solicitaban 15 millones de euros para el desarrollo de un conjunto de actuaciones englobadas en la iniciativa ‘Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible’, tampoco ha logrado pasar el corte. En la resolución del Ministerio de Hacienda publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se indica que el proyecto no ha sido seleccionado y se señala como motivo no haber alcanzado la suficiente puntuación.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el equipo de gobierno, que en día de ayer desconocía aún los motivos concretos de la exclusión. «Estamos decepcionados, una vez más», indicaba el concejal de Proyectos Estratégicos, Javier Porcuna, quien lamentó que «a pesar del esfuerzo realizado por parte de representantes públicos del Ayuntamiento y trabajadores municipales, acudiendo a Madrid para definir el modelo más adecuado de solicitud y de proyectos a presentar, el Ministerio de Hacienda ha decidido excluir de nuevo a Marbella de la ayuda».

En octubre del pasado año, Marbella ya quedaba fuera de la primera lluvia de millones procedentes de las ayudas de la UE que cayeron en la provincia de Málaga (se concedieron a Málaga, Estepona, Nerja y la Diputación Provincial). Una delegación del Ayuntamiento marbellí acudía a Madrid donde se les explicó que la propuesta presentada no había obtenido la puntuación suficiente no por la calidad de la propuesta, sino porque no había sido presentada de forma adecuada. En concreto, según indicaron desde el Consistorio, la información concreta sobre los proyectos fue incluida en los anexos y no en el cuerpo del expediente.

El Ayuntamiento había solicitado un total de 15 millones de euros para proyectos

Indicaciones del Estado

Desde el Ejecutivo local se tomó nota de las indicaciones y junto a los técnicos se elaboró una segunda propuesta que distaba muy poco de la inicial en cuanto a contenidos (se incluyeron algunas propuestas más), pero siguiendo las indicaciones del ministerio. Por ello, en el tripartito municipal no encuentran justificación a esta nueva exclusión. «Si en la primera ocasión se nos reconoció que técnicamente el documento presentado era de muy alta calidad y que el problema había sido el formato, en esta segunda no sabemos a qué tipo de deficiencias se puedan referir puesto que los encargados de redactar el proyecto siguieron todas las indicaciones emitidas desde el ministerio», señala el concejal de Proyectos Estratégicos, Javier Porcuna.

Para el edil, «no deja de ser una sorprendente falta de reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y a la proyección que en todos los ámbitos de la ciudad, tanto en lo público como en lo privado, se viene realizando para mejorar», indicó Porcuna, quien apoyó sus argumentos en «la importancia evidente que Marbella tiene como ciudad en Andalucía y en España».

El Ayuntamiento no descarta volver a optar a las ayudas en una tercera convocatoria y así lo anunciaba Porcuna, quien arremetía contra el Gobierno central. «El Ayuntamiento de Marbella no cejará en su empeño de insistir en aquellas administraciones y entidades en las que exista la posibilidad de traer fondos e inversión a la ciudad a pesar de encontrarnos en determinadas situaciones con respuestas nada satisfactorias que no sabemos si esconden algún tipo de interés oculto».

El plan elaborado por el Ayuntamiento se divide en cuatro apartados: Administración Electrónica y de Smart City; Eficiencia Energética y Renovables; Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Residuos; y Regeneración Económica y Social de Zonas Desfavorecidas. El conjunto de iniciativas presentadas requieren una financiación de cerca de 19 millones de euros, de los que el propio Consistorio estaba dispuesto a aportar más de 3,5 millones para completar los 15 solicitados en la convocatoria de los EDUSI.

Las actuaciones concretas estaban enfocadas al ahorro energético, pero además a proyectos para mejorar la movilidad en el conjunto del municipio con senderos y zonas verdes como vía de conexión entre áreas del término municipal, además de la puesta en valor de parajes poco visitados (entre ellos estaba el Lago de las Tortugas) e incluso un proyecto para la protección del entorno dunar.