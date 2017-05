Cuatro heridos al volcar un coche en el Carmen

Cuatro personas resultaron heridas en la madruga de ayer en el vuelco de un vehículo en la avenida del Carmen de Estepona. Fuentes municipales han informado que el conductor no dio positivo en alcoholemia y que el siniestro se podría haber producido por un error de maniobra al volante. Al parecer sólo se vio implicado este vehículo pues en el momento del accidente no había otros coches en el lugar. El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por parte de un particular minutos después de las 05.15 horas del viernes. Los gestores del 112 movilizaron a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a bomberos y a la Policía Local.

Los efectivos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar confirmaron que cuatro personas, una mujer de 22 años y tres hombres de 19, 21 y 29 años, habían resultado heridas en este accidente. Todos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol.