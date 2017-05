El PP insta al Ayuntamiento a ajustar los valores catastrales al PGOU del 86

El Partido Popular ha instado al Ayuntamiento de Marbella a que rectifique los valores catastrales conforme al PGOU vigente de 1986 y no emprenda una adaptación al plan anulado de 2010 tal y como ha anunciado, y todo ello en pos de evitar «serios problemas económicos a futuro» para las arcas municipales, pero también para devolver a los ciudadanos cuanto antes lo injustamente cobrado desde 2012, año en el que se realizó la revisión catastral según el extinto planeamiento.

La concejala del PP Kika Caracuel afirmó que no se entiende que el urbanismo de Marbella se rija por el Plan del 86, y que, sin embargo, sea el documento anulado el que los responsables municipales utilicen como base para revisar los valores del impuesto. La edil del PP apuntó que la revisión anunciada sólo se explica por «el afán recaudatorio» del tripartito y echó en falta que no haya sido solicitada ya al Catastro la rectificación para ajustarse al texto vigente. «Estos impuestos que se están cobrando de forma indebida se tendrán que devolver, y lo razonable, lo justo y lo legal es que el equipo de gobierno rectifique esta situación a la máxima brevedad», subrayó Caracuel.

El equipo de gobierno no guardó silencio ante las manifestaciones de la edil opositora. El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, afirmó que el PP está generando falsas expectativas y que sus declaraciones sobre el asunto llaman al engaño. El responsable municipal indicó que existe una sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2015 que concluye que la anulación de un plan general no implica la anulación de la ponencia de valores. El responsable municipal señaló, asimismo, que el único equipo de gobierno que ha tenido afán recaudatorio ha sido el del PP que durante su mandato dobló la presión fiscal en Marbella, «frente al compromiso del actual gobierno que en dos años consecutivos ha conseguido bajar los impuestos».

Caracuel: «Estos impuestos se tendrán que devolver, y lo razonable es que el equipo de gobierno rectifique a la máxima brevedad»

Osorio afirma que el PP está creando falsas expectativa y subraya que la Audiencia Nacional no ha anulado la ponencia de valores

Por su parte, el concejal del PP Cristóbal Garre, que compareció ayer en rueda de prensa junto a su compañera de partido y diputada provincial de Economía y Hacienda, insistió en que la rectificación de los valores catastrales tras la anulación del PGOU no es una opción del equipo de gobierno, sino un derecho de los ciudadanos, y centró su intervención en lo que deberían estar pagando vecinos y entidades conforme al Plan actualmente en vigor. Así, citó el caso de los 30.000 euros de IBI anuales que abona el Club de Rugby de la ciudad por una parcela urbana, según los valores referidos al extinto plan, frente a los poco más de 900 que podría estar pagando con la vuelta a los valores del 86.

Otros impuestos

El edil añadió que cuando los tribunales tumbaron el planeamiento de 2010, «lo que declararon fue su nulidad de pleno derecho, es decir: el plan nunca existió. Por tanto, lo cobrado desde 2012 en adelante, que fue cuando se rectificaron los valores catastrales, no corresponde. Se está pagando de más». El edil consideró inexplicable que el Ayuntamiento no haya iniciado el procedimiento de rectificación con el Catastro para que éste, a su vez, eleve al Patronato de Recaudación una solicitud de devolución de lo injustamente cobrado desde hace seis años, y que no sólo afectaría al Impuestos de Bienes Inmuebles, sino al de plusvalía.

Garre explicó que se está produciendo además un daño irreparable a los ciudadanos a través del cobro de otros tributos, que al igual que la plusvalía toman como referencia el valor catastral y que se pagan a la Comunidad o al Estado. Es el caso del tramo autonómico del IRPF, el impuesto sobre Patrimonio, el impuesto sobre Donaciones y Sucesiones, y el tributo sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además del IRPF y la renta de no residentes, a nivel nacional.