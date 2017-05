Expertos en nuevas tecnologías analizan en Marbella las nuevas vías de acceso al ocio de los ¡Millenials¡

Una ciudad que aspira a ser referente como Smart City o Ciudad Inteligente debe buscar los mecanismos y desarrollar la tecnología que le permita ser además una Ciudad Conectada a las nuevas demandas de ocio y entretenimiento de los más jóvenes, de esos bautizados como &lsquoMillenials&rsquo, los nativos digitales que se acercan a la información y a la diversión de una forma muy diferente a la de otras generaciones y que sustentan básicamente en las nuevas tecnologías. Cómo deben afrontar las ciudades este reto es uno de los asuntos que se abordarán en el VIII Congreso Internacional Smart Living Marbella, que durante dos días reúne a una millar de participantes. Una veintena de ponentes de prestigio abordarán diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo tecnológico, el ocio y el entretenimiento digital en las ciudades inteligentes.

«El objetivo del encuentro es ayudar a hacer ciudades divertidas», explica a SUR el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Andalucía (entidad organizadora del congreso junto al Ayuntamiento de Marbella), Juan Luis Cruz, quien apunta que es la primera vez que se asocia el concepto de Ciudad Divertida al de Ciudad Inteligente, una necesidad derivada precisamente de los nuevos gustos y demandas de ocio. «Ya no consumimos digitalmente como antes para buscar información sobre un servicio o un producto, sino que buscamos divertirnos en el propio proceso de interacción con el móvil, con videojuegos, por ejemplo. Ha cambiado además el consumo de televisión, con la alta definición o plataformas como Netflix. E incluso el acceso a la música, mediante el &lsquostreaming&rsquo musical», explica Cruz.

«Lo que buscan hoy los Millenials son ciudades conectadas y ciudades que tengan a su disposición tecnología para el entretenimiento», asegura el decano de los Ingenieros de Telecomunicaciones.

El músico Carlos Jean ofrecerá una &lsquomasterclass&rsquo sobre la creación musical en el siglo XXI

El reto

Ante este panorama, ¿están las ciudades preparadas para ello?, ¿lo está Marbella? Es uno de los asuntos a debate en este congreso. Juan Luis Cruz punta sobre el caso concreto de Marbella a la suma de dos factores. De un lado, la propia distribución geográfica del municipio, «que imposibilita que muchas urbanizaciones tengan conexiones ultra rápidas». No obstante, señala un «problema mayor», que no es exclusivo de Marbella y que comparte la Costa del Sol. «Hay estudios que indican que estos municipios no conectan con la gente joven. Son zonas con visitantes cada vez más mayores». En este sentido, Cruz defiende que estas ciudades deben «trabajar esos aspectos» y que, por ejemplo, Marbella fuera reconocida por sus eventos relacionados con el ocio de estos &lsquoMillenials&rsquo, tipo encuentros de videojuegos, de &lsquoyoutubers&rsquo o de Manga. «Es una forma de crecer, tanto la ciudad en general como territorio, como sus marcas, sus empresas». Pero además, ello abriría una nueva vía de captación de un nuevo perfil de turista.

El congreso se ha estructurado en cuatro sesiones temáticas &lsquosmart talk&rsquo, dos &lsquomasterclass&rsquo, una sesión de apertura y otra de clausura. En cada sesión intervendrán entre tres y cuatro expertos. La primera jornada, que dará comienzo en la mañana de hoy, abordará dos asuntos de calado. De un lado, &lsquoObjetivo ciudad conectada&rsquo, donde se tratarán los servicios de una ciudad inteligente, y &lsquoEl motor de la innovación humana&rsquo, donde se debatirá sobre la contribución de las tecnologías en el progreso económico y social.

Ya por la tarde se celebrará un taller de sensorización de las ciudades, y la presentación del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Peritos Judiciales Tecnológicos.

Una ponencia sobre planificación del llamado segundo dividendo digital abrirá la jornada de mañana, para la que se han programado otras dos mesas de debate sobre las tendencias de futuro en el consumo de contenidos audiovisuales y sobre el auge de la industria del entretenimiento digital.

Una masterclass del músico Carlos Jean cerrará el congreso. En la misma hablará sobre los distintos sectores que conforman la distribución y creación de música en el siglo XXI, desarrollando a través de casos prácticos los diferentes puntos de vista: desde el artista, a los medios, hasta la marca que financia una gira o un proyecto musical.