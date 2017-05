Comerciantes reivindican la vuelta del ciudadano al Casco Antiguo como residente

«Queremos recuperar a las familias y no depender sólo del turismo. No se puede caer en ese error. No queremos una ciudad que esté cuatro o cinco meses cerrada, sin trabajar, y luego seis atiborrada de extranjeros. Estamos a la búsqueda del equilibrio. Nos hemos turistizado completamente. El mercado a veces hay que regularlo para que te lleve hasta donde tú quieres». Se puede decir más alto pero no más claro. Es la inquietud y el desafío al que se enfrenta el Centro Histórico de Marbella y así lo puso de manifiesto la presidenta de la Asociación del Casco Antiguo de Marbella, Carola Herrero, durante un acto celebrado en el Hospital Real de la Misericordia en el que se recibió a una delegación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Pampa.

En la visita, que contó con la presencia del concejal de Fomento Económico, Manuel Morales, el colectivo empresarial sacó pecho de los logros desde su nacimiento, pero igualmente fue realista a la hora de exponer las incertidumbres. Desde hace tres años la asociación ha desarrollado el plan denominado Haciendo Ciudad con el objetivo de «recuperar al ciudadano de Marbella y la idea de que el Centro Histórico no puede morir de éxito». Carola Herrero lamentaba durante el encuentro que «quizá pueda sobrevivir comercialmente, pero morirá como parte de la ciudad. Será un decorado para celebraciones hasta quedarse hueco de personas y contenido. Esa es nuestra reflexión actual».

Por todo ello, desde hace tiempo la Asociación de Comerciantes del Caso Antiguo de Marbella participa en foros distintos a los del comercio, como Civisur, «para reforzar la participación ciudadana»; o en la Federación Andaluza de Centros Históricos, «para luchar contra la gentrificación y turistificación de los centros históricos andaluces».

El colectivo apuesta por la celebración de más eventos que fomenten la vuelta del ciudadano al centro como vecino y no sólo como cliente.