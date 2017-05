El PSOE de Estepona lamenta la pérdida de la Bandera Azul de la playa de El Saladillo

El PSOE de Estepona ha lamentado que la playa de El Saladillo haya perdido este año la distinción de Bandera Azul. Lo que achacan a la «la dejadez del equipo de gobierno del PP». Recuerdan que el pasado año le ocurrió lo mismo a la playa La Rada, que este año la ha recuperado. De esta forma el municipio cuenta en esta edición con tres Banderas Azules. Lo socialistas han solicitado un informe porque consideran «incomprensible que las playas del municipio, santo y seña de la promoción turística de nuestra ciudad, dejen de contar con este galardón por la pésima planificación existente en el Ayuntamiento&rdquo.

Por su parte, el equipo de gobierno ha explicado que la pérdida de estas distinciones se debe, en ambos casos, a la existencia de un chiringuito que no cumplía con la autorización de la Demarcación de Costas.

Lamenta que los socialistas intenten promover una mala imagen de la ciudad «que no se corresponde con la realidad» y asegura que «se puede comprobar que las playas están mucho mejor que cuando el PSOE dirigía la Alcaldía, momento en el que no se limpiaban las playas porque las máquinas estaba averiadas o porque no tenían para pagar la gasolina de estas máquinas.