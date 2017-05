El PP exige al Ayuntamiento de Marbella que recurra la sentencia del tanatorio

El Partido Popular exigió ayer al Ayuntamiento de Marbella que recurra la sentencia que anula la licencia que amparó la construcción del tanatorio de San Pedro, dictada el pasado 20 de abril por un Juzgado de Málaga y dada a conocer este martes por el equipo de gobierno. El concejal del PP, José Eduardo Díaz, instó al Consistorio a dejar a un lado «el interés por difamar» la gestión del equipo de gobierno anterior «con medias verdades» y a que apele el auto «en beneficio del interés general de la ciudad», dado que el proceso cumple con la legalidad.

El concejal, compareció ante los medios de comunicación junto a su compañero de partido y también abogado Carlos Alcalá, para matizar que el acto que fue recurrido por un particular y que ha dado lugar a la sentencia que anula la licencia de obras, no otorgaba tal licencia, sino que lo que hacía era aprobar un proyecto de obras, en tanto que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 169.4 recoge que cuando la construcción es promovida por un ayuntamiento, como era el caso, el acuerdo municipal que lo apruebe produce los mismos efectos que la licencia urbanística.

«El decreto firmado era relativo a la aprobación de un proyecto básico y de ejecución del tanatorio de San Pedro Alcántara, que además contaba con todos los informes favorables y requisitos para poder aprobarse», insistió Díaz, quien subrayó que no hubo incompetencia del entonces coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, para firmar el documento, «matiz clave», según se desprende de la lectura del auto, para fallar contra el Ayuntamiento. El concejal precisa que dicho órgano tenía delegada por Junta de Gobierno Local (JGL) las competencias en materia de contratación, y por tanto Rubio era competente para aprobar el modificado del proyecto básico y de ejecución, que fue exactamente lo que hizo el coordinador.

Los servicios jurídicos municipales están estudiando si existen elementos para recurrir

El PP se remite a la sentencia para afirmar que el acuerdo de JGL que acredita la delegación de competencias en favor del coordinador general no fue aportado como prueba por el equipo de gobierno en su escrito de contestación al juez. Al respecto, el juez en el auto dice que: «El Ayuntamiento de Marbella y su representación se limitaron a remitirse a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella de 14 de junio de 2011 y su punto 3.2 de la sesión, afirmando que lo añadían como documento a su contestación. Sin embargo, no sólo no se indicaba el número de documento; es que no aparecía entre el ramo documental del escrito rector de la demanda». De hecho, el magistrado, según él mismo relata, extralimitándose en el ámbito de sus competencias, trató sin éxito de localizar el documento visitando la página web municipal.

Informes jurídicos

Los ediles populares, que aportaron a los medios una copia del acta de aquella JGL, así como la publicación que se hizo de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 1 de agosto de 2011, reclamaron al equipo de gobierno que explique por qué no se aportó el referido documento como prueba «porque de hacerlo -aseguró Díaz- la sentencia hubiera ido en otro sentido». A la vista de los hechos, el concejal del PP acusó al Ayuntamiento de «una dejación en la defensa» y pidió que se recurra.

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, indicó al respecto que si ha habido dejación de funciones ha sido por parte del PP y señaló que el responsable de la defensa del Ayuntamiento fue llevada a cabo por el director general de la Asesoría Jurídica del Gobierno del PP, Enrique Sánchez, a pesar de que éste dimitió el 13 de junio de 2015 y la contestación con los motivos fácticos y jurídicos que al parecer del Ayuntamiento llevaban a la desestimación del recurso tiene fecha de 10 de septiembre.

Respecto a si la sentencia será recurrida, el edil concretó que el Ayuntamiento está a la esperar de los informes de los servicios jurídicos municipales para determinar los pasos a seguir en el procedimiento.