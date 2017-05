El Ayuntamiento pedirá al Gobierno una reducción en los valores catastrales

El Ayuntamiento de Marbella va a solicitar a la Dirección General de Catastro la revisión de los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad. La iniciativa supondrá una bajada de cuatro millones de euros sobre la previsión de recaudación en el IBI, que pasará el año próximo de 133 a 129 millones de euros, según las estimaciones del equipo de gobierno, aunque un aumento de seis millones en relación a la recaudación de este ejercicio.

La revisión se realizará en relación con los valores según el Plan General de Ordenación Urbana de 2010, pese a que este documento está anulado por dos sentencias judiciales desde noviembre de 2015. De acuerdo con la actualización de los valores a los que está obligada desde la aprobación de aquel documento, Marbella debe aumentar cada año en un 10 por ciento sus valores catastrales, por lo que estaba previsto que la recaudación del IBI subiera de los 123 millones de euros contemplados para este año a 133 millones el año próximo. Con la reducción que solicitará el gobierno municipal, la previsión es que la recaudación por IBI se quede en 129 millones de euros, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Manuel Osorio. Asimismo, a recaudación por IBI este año será inferior a la de 2016 en un millón de euros.

Pese a estos cálculos, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, resaltó que la bajada de los valores catastrales no afectará el año próximo solamente al IBI, sino a todos los impuestos en los que se gravan inmuebles.

Plan de 1986

Los responsables municipales explicaron ayer que el Ayuntamiento no pedirá de momento a la Oficina del Catastro que adapte los valores catastrales al Plan de 1986, actualmente en vigor, ya que para ello es necesario contar con el texto refundido de ese documento, que pese a ser aprobado en el pleno ordinario de abril debe ser aún sometido a un periodo de alegaciones. El equipo de gobierno, según explicó Osorio, no cuenta aún con un informe que permita conocer cuánto bajaría la recaudación fiscal en el Ayuntamiento de Marbella si volviera a los valores catastrales acordes a las calificaciones del suelo del Plan vigente. El edil no ha adelantado cuándo se solicitará al catastro que recupere esos guarismos.

Por el contrario, el equipo de gobierno tiene previsto continuar el año próximo con los valores del Plan de 2010, según se desprende de la iniciativa comunicada ayer,

Valores inflados

Osorio reconoció que los valores catastrales actuales de Marbella están inflados, ya que no se ajustan al precio de mercado, y de ahí la iniciativa municipal de reducirlos. El edil indicó que la revalorización del 10 por ciento debe hacerse de manera obligatoria «porque viene recogido por la implementación del nuevo PGOU (el de 2010), pero con la petición del Ayuntamiento la modificación para el año próximo equivaldría a un 4 por ciento de subida».

En relación a en qué momento la ciudad recuperará los valores catastrales correspondientes a la calificación y los usos del suelo que figuran en el PGOU de 1986, el vigente hasta que se apruebe uno nuevo, Osorio explicó que se trata de una decisión que debe adoptar la Oficina del Catastro en el momento en que el Ayuntamiento le traslade toda la información urbanística. «No se sabe si se hará un ajuste completo o parcial. Ellos dirán si corresponden hacer todos los cambios; será una decisión de ellos» dijo en relación a los responsables de esa entidad, dependiente de la Administración central.

El equipo de gobierno desconoce si llegado el momento se decidirá hacer una valoración nueva del término municipal completo o si sólo de aquellas situaciones en la que los cambios han resultado más gravosos. El gobierno municipal tampoco cuenta con un cálculo de cómo se verá afectada la recaudación fiscal en el Ayuntamiento cuando se realicen esos cambios. En ese sentido, Osorio destacó que desde el Ayuntamiento se ha pedido a la oficina del Catastro una estimación, sin que se haya obtenido respuesta.