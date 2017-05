Un tribunal obliga a devolver el dinero entregado a cuenta por un piso ilegal

Marbella. La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha condenado al Banco Popular a devolver al comprador de una vivienda ilegal de Marbella la cantidad entregada a cuenta a la promotora y que fue ingresada en esa entidad bancaria. El tribunal ha rechazado el recurso presentado por el banco contra la sentencia dictada originalmente por un juzgado de Primera Instancia de Madrid, que falló en favor del comprador aunque con una cantidad menor, y ha condenado también en costas a la entidad financiera. El comprador, un ciudadano británico, percibirá la devolución de 139.000 euros.

El caso se originó en marzo de 2003 cuando un ciudadano británico firmó la adquisición de una vivienda en construcción que debía entregarse tres meses más tarde en la urbanización Los Lagos de Santamaría Golf. En la fecha acordada, la vivienda no estaba terminada ni contaba con licencia de primera ocupación, ya que se había construido con el amparo de una licencia no ajustada al PGOU de 1986, vigente en aquel momento.

El comprador, asistido por el despacho de abogados Ley 57, reclamó entonces la devolución de las cantidades entregadas, que habían sido ingresadas en las cuentas de la promotora en el Banco Popular, pero cuando obtuvo una sentencia favorable la sociedad se había declarado insolvente y en concurso de acreedores.

El banco alegó que el inmueble no había sido comprado como vivienda habitual

El damnificado denunció entonces al banco, obligado a garantizar la cantidades entregadas en situaciones análogas, y el juzgado de Primera Instancia le dio la razón.

Contra esa sentencia presentó un recurso el banco, alegando que el destino de la vivienda no era el de domicilio o residencia familiar del demandante, presupuesto, según el recurso presentado, necesario para que se obligara al bando a responder por las cantidades entregadas. Por su parte, el comprador recurrió reclamando también otros 6.200 euros que según el banco no estaba probado que fueran entregados y que no figuraban en la sentencia original. El pasado 26 de abril, la Audiencia de Madrid resolvió ambos recursos con una sentencia en la que da la razón al comprador y obliga a la entidad financiera a devolver 139.000 euros y a asumir las costas de los recursos