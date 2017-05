El sector oficialista encabezado por Gómez Palma gana las elecciones internas en Ciudadanos

La candidatura denominada ‘Marbella Ciudadana’ que encabezaba el empresario Francisco Gómez Palma ganó anoche las elecciones internas convocadas para elegir a la nueva dirección local de Ciudadanos. Gómez Palma, representante del sector oficialista, se impuso a los críticos, que llevaban como número uno a Anunciación Torrico.

En total votaron 53 afiliados y la candidatura obtuvo el 62 por ciento de los votos. La nueva junta directiva de Ciudadanos Marbella está integrada por siete miembros: Francisco Gómez (coordinador), Agustín Rivas (secretario), Miguel Ángel Hijano (responsable de Logística), Jaime Torrecilla (responsable de Política Municipal), Teté Vinuesa (responsable de Comunicación), Francisco Javier Claro (responsable de Ciudadanía y Movilidad) y Mercedes Cantos (responsable de Relaciones con Asociaciones).

Se cierra de esta manera un proceso de elección interna en el que pese a los intentos no fue posible una única lista de confluencia, dadas las diferencias entre los dos sectores que finalmente se han enfrentado en las urnas. El partido naranja inicia a partir de ahora una nueva etapa en el municipio con la vista puesta en las elecciones municipales de 2019.

La formación ha atravesado por diferentes avatares y finalmente no concurrió a las municipales de 2015 pese a haber obtenido en las generales del 22M más de 5.000 votos. La no presentación de unma candidatura que probablemente podría haber metido a la formación de Albert Rivera en la Corporación municipal de Marbella se justificó entonces desde la Junta directiva Provincial alegando a desacuerdos internos en el seno de la organización en el municipio que no garantizaban, indicaron,los estándares de los que se ha dotado Ciudadanos para ofrecer una gestión solvente.

No sólo no se presentó una candidatura, sino que la agrupación fue disuelta meses después y el partido quedó en manos de una gestora hasta que en marzo del pasado pasado se ponía fin a la deriva de la formación con la elección de una junta directiva que contaba con Miguel Ángel Hijano como coordinador y con el empresario Francisco Gómez como portavoz. Gómez, decidía de cara a los comicios celebrados ayer, dar un paso adelante y encabezar la candidatura de la continuidad.

Polémica

Polémicas fueron las manifestaciones vertidas en diciembre del años pasado por el presidente del partido en Andalucía y portavoz en el Parlamento Andaluz, Juan Marín quien, durante un desayuno informativo en Córdoba afirmó que el Comité Ejecutivo de Ciudadanos decidió en abril del año pasado disolver su agrupación en Marbella y no acudir a las elecciones municipales después de detectar que 70 afiliados de la formación naranja habían presentado la misma cuenta bancaria.

Ls respuesta de la directiva provincial de Málaga no se hizo esperar y terminó desmintiendo las declaraciones del presidente regional del partido insistiendo en que «las razones que llevaron a disolver en su día la agrupación marbellí fueron la falta de cohesión en el grupo de personas que conformaban en su día la candidatura para las elecciones municipales del pasado mes de mayo de 2015, circunstancia que hacía inviable que dicha agrupación representara fielmente los valores y principios de Ciudadanos».