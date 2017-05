Las cuentas de Acosol arrojan un resultado positivo por quinto año consecutivo

Acosol presume de contabilidad cuasi saneada. El Consejo de Administración de la empresa pública de aguas aprobó ayer las cuentas anuales. En 2016, al igual que en los cuatro años anteriores, la sociedad obtuvo un resultado positivo, que en este caso ascendió a 4,32 millones de euros. El músculo financiero desarrollado por Acosol en el último quinquenio ha permitido que hayan disminuido en más de 10 millones de euros los resultados negativos arrastrados durante la etapa de gestión del PSOE, desde antes de 2012, momento en el que se alcanzó una cifra de pérdidas de 22 millones de euros. «Con la dinámica actual y siguiendo con la mejora en la gestión y controles implementados, prevemos que en dos años nuestra empresa habrá compensado la totalidad de los resultados negativos», afirmó en su intervención el consejero delegado, Manuel Cardeña.

Los números ratificados por el Consejo de Administración de Acosol permiten anticipar asimismo que las nuevas tarifas para 2017 no sólo no repercutirán en una subida del precio del agua, sino que incluso podrían llegar a suponer una bajada, «aunque mínima». Al respecto, el consejero delegado de la empresa pública subrayó que no podrá acometerse una bajada significativa de tarifas porque Acosol tiene que seguir generando ingresos extra para compensar las decenas de millones de euros recaudados para inversiones y que no se destinaron a las mismas en su día. Cardeña se refirió así a los 50 millones que no se destinaron a inversiones y que produjeron un desfase de liquidez que llegó a comprometer seriamente la estabilidad de la empresa.

«Esas inversiones no realizadas en su momento, no sólo tienen que realizarse ahora sino que son aún más costosas. Y si no se han empezado ya es porque la necesidad de permisos o actuaciones de otras administraciones lo han demorado en el tiempo», señaló el consejero delegado, que, asimismo, realizó un llamamiento a las administraciones, incluidos a los ayuntamientos mancomunados, para que posibiliten que esos fondos puedan empezar a gastarse.

La sociedad estima que en dos años más habrá compensado la totalidad de los resultados negativos

‘Desfase de la Desaladora’

El otro gran reto económicamente significativo presentado al Consejo de Administración fue la regularización del llamado ‘desfase de la Desaladora’, aproximadamente 9 millones de euros, que en su día se aplicaron incorrectamente como inversión afecta al canon de mejora de abastecimiento y que en el año 2016, tras quedar firme la decisión de la Junta de Andalucía de rechazar su consideración como inversión afecta, ha sido regularizada en el pasivo de Acosol, gracias a ese margen de beneficios generado en el último quinquenio.

En cuanto a las inversiones realizadas el año pasado, con un importe de 1,76 millones, a falta de permisos para las grandes obras, caben destacar los 1,2 millones para renovar la flota de vehículos, la mayoría adquiridos mediante ‘leasing’. El consejero delegado de la empresa afirmó que aunque gran parte de la flota ya ha sido cambiada y está en servicio, la labor proseguirá durante este ejercicio.

Cardeña subrayó que durante el año anterior se incrementó la venta de agua en alta un 3,14%, pasando de 7,8 millones de euros en 2015 a 8,06 millones en 2016 y los ingresos por saneamiento. También aumentó la venta de agua regenerada, que la empresa espera siga esta tendencia como resultado de campañas de concienciación de riegos de campo de golf con este agua. Mientras que el gasto sigue contenido, e incluso descendido un 0,64%, pasando a 57,7 millones de euros.

Auditoría

Por último, el consejero delegado manifestó que el mayor éxito de todos los conquistados por la empresa pública es el resultado del informe de auditoría. «Después de que en la etapa que comenzó en 2011 se detectase por la auditoría la grave situación no sólo patrimonial, sino de irregularidad contable de la empresa, que aparentaba una solvencia que no existía en la realidad, hoy, por fin, y por primera vez, traemos a esta junta general una auditoría en la que han desaparecido todas aquellas salvedades», afirmó Cardeña. El consejero delegado de Acosol matizó que las advertencias que aún quedan dependen de simples conciliaciones de saldos, por falta de rapidez de algunas empresas o administraciones en contestar a los auditores, o porque el activo de Acosol es mayor que el declarado al estar aún valorándose los bienes cedidos, lo que se está realizando por la empresa Sociedad de Tasación.

El responsable se mostró satisfecho con el balance presentado y reseñó que ni 2016 ni los cuatro años anteriores fueron tiempos de bonanza, sino de «grave crisis y paralización económica». «Por eso -dijo- ahora que se vislumbra una etapa de mayor tranquilidad financiera creemos que Acosol con sus resultados va a ser, si colaboran las restantes administraciones agilizando trámites, el motor económico de la Costa del Sol».