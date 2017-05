El Ayuntamiento nunca realizó inspecciones en la Triple A pese a que le concedía ayudas públicas

En abril pasado se cumplía un año de la operación desarrollada por la Guardia Civil en la sede de la protectora de animales de Marbella Triple A. Una intervención que se saldó con varias detenciones y que mantiene a día de hoy en calidad de investigados (antes imputados) a cerca de una veintena de personas entre miembros de la directiva, trabajadores y voluntarios. Del volumen de documentación remitida al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por la investigación, en la que se da cuenta de toda la tramitación realizada y de los supuestos delitos que se imputan, figura un apartado en el que los investigadores advierten de la escasa vigilancia que sobre la actividad de este centro venía realizando el Ayuntamiento de Marbella. Y ello, a pesar de que desde el año 2011 el refugio venía recibiendo ayudas públicas municipales, primero mediante convenios de colaboración y, a partir de 2014, mediante una concesión directa. De tal modo que la Triple A pudo recibir en cinco años un total de 70.000 euros en ayudas del Consistorio a razón de 10.000 euros anuales entre 2011 y 2013, cantidad que se elevó a 20.000 euros en 2014 y 2015, y que el nuevo Ejecutivo tripartito elevó a 30.000 euros, si bien no hay constancia de que esta ayuda se hubiera hecho efectiva el año pasado, al quedar en suspenso por la operación de la guardia Civil.

Los investigadores del caso solicitaron al Ayuntamiento de Marbella diversa información relacionada con la actividad de la Triple A, concretamente información sobre inspecciones realizadas, autorizaciones concedidas, legalidad de las instalaciones, convenios, animales muertos entregados y así un largo listado. Según el informe elaborado por la investigación con los datos obtenidos por el Ejecutivo local -y remitido posteriormente al juez-, al que ha tenido acceso SUR, se señala que no hubo control municipal sobre el centro. «Consultados los archivos de la Delegación de Sanidad del Ayuntanmiento no consta la incoación de expedientes sancionadores ni consta que el Servicio de Inspección Sanitaria haya practicado inspecciones a la Triple A», indican. «En relación a ello a esta Instrucción le sorprende que por parte del Ayuntamiento nunca se haya realizado ninguna inspección a la Triple A a pesar de que se le estaban concediendo ayudas económicas y públicamente personal del Ayuntamiento y de Triple A comparecían ante los medios de comunicación publicitando una ‘política de sacrificio 0’», recoge el informe.

«Grave problema sanitario»

Entre 2011 y 2015 el refugio recibió 70.000 euros del Consistorio, según la investigación

Las inspecciones realizadas a instancias del Seprona advierten de problemas sanitarios «graves»

Entre la documentación requerida al Ayuntamiento de Marbella se encuentra un Informe Sanitario que, a instancias del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se realiza ya en la fase de investigación del caso. Un técnico de la delegación de Sanidad pone en evidencia una serie de deficiencias detectadas a nivel de documentación administrativa y sobre las condiciones higiénico sanitarias. El informe sanitario, al que ha tenido acceso este periódico, incide en la existencia de «un grave problema sanitario por no existir control sanitario sobre el agua que utilizan para limpiar las instalaciones, dar de beber a los animales y en la consulta veterinaria, así como el vertido de aguas fecales de un refugio que alberga aproximadamente más de 250 animales». Asimismo apunta que «al no disponer de libro de registro de animales, ni conocer el programa de higiene y profilaxis, no existe documentación para comprobar las actuaciones que se realizan en el refugio, limitándose el control documental a hojas de entrada y salida de animales, siendo de tal calibre la falta de documentación -advierten los investigadores en un oficio remitido al juzgado a raíz de la información municipal- que «no existen certificados ni registro de los animales sacrificados».

Desfase de cifras

Un dato llamativo del que advierten los investigadores hace referencia precisamente a la gestión de los animales muertos. El informe emitido por el Jefe del Equipo del Servicio Sanitario detalla los gatos y perros muertos, desglosados por meses y años, entregados por dicho servicio en la Triple A, «según los recibos acreditativos de la entrega de los animales muertos en el refugio y los retirados por la empresa IVC Paraíso residencia Canina, según sus facturas». En total, el informe habla de 2.665 animales muertos entre 2011 y 2016, una cifra que, indican, «pone de manifiesto el incumplimiento de la ‘política de sacrificio 0’ de la Triple A y los fines establecidos en los Estatutos de la asociación», y añaden que «si bien debe tenerse en cuenta que obviamente algunos de ellos pudieran estar justificados, en ningún momento justificaría, a juicio de esta Instrucción, tal elevado número».

Junto al informe solicitado al Ayuntamiento de Marbella con una inspección sobre el terreno tras el inicio de la operación del Seprona en el centro, se pidió uno similar a la Junta de Andalucía, que vino a ratificar las deficiencias ya detectadas (aunque algunas se habían empezado a corregir). Efectuada la inspección de los técnicos de la Administración regional dos meses después de la intervención en la Triple A, comprobaron que «los registros de tratamientos y animales muertos se llevan haciendo desde hace pocas semanas de forma correcta; aún no posee certificados de eutanasia, pero sí empresa y certificados de retirada de cadáveres y bajas; no tiene documento de plan de desinfección, desinsectación y desratización; el programa de manejo, higiene y profilaxis no está documentado; y dado el volumen de animales manejados -advertían- es conveniente la llevanza de un balance actualizado de los mismos», indicaban,

De momento, la instrucción judicial sigue adelante, después de que el juez declarase la complejidad de la causa a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente.