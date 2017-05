El modo en que el equipo de gobierno municipal ha gestionado el resultado del concurso de ideas para la manzana de los cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced, centra las críticas de los grupos municipales de la oposición respecto a esta intervención para acabar con la estampa de abandono que suponen estos edificios clausurados. La apuesta sin ambages del alcalde, Francisco de la Torre, por la idea ganadora del concurso, liderada por los arquitectos José Seguí y Mendoza Partida, el actor Antonio Banderas y la empresa Starlite, a la hora de pronunciarse sobre un segundo concurso para la cesión y explotación del suelo -abierto en teoría a la concurrencia competitiva de varios empresarios- ha emborronado un debate en el que la mayor parte de grupos políticos no se encuentran tan alejados respecto a la posibilidad de que sea una idea de las características de la ganadora la que llegue a desarrollarse en este enclave. Eso sí, la oposición exige que ese segundo concurso no sea un &lsquotraje a medida&rsquo, como ha dejado entrever De la Torre con sus declaraciones, y que se pidan las máximas garantías y avales al posible adjudicatario de este espacio, cuya adquisición supuso un coste de 21 millones de euros para el Ayuntamiento en dinero y suelo.

Ciudadanos, socios de investidura de De la Torre, comparten las críticas sobre su actuación en este caso y sostienen que el concurso de ideas ya debería haber sido vinculante. «El proyecto de Banderas nos gusta. Es una persona con un sello muy importante, pero el segundo concurso no está bien planteado, hay que establecer unas bases de igualdad y no debería estar ligado a una figura importante, como dijo el alcalde, y sí más a la viabilidad económica», señala el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, quien no se muestra en contra de modificar el plan urbanístico del Centro Histórico para encajar un proyecto como el de Banderas que, tal y como está planteado inicialmente, supera en casi tres plantas la altura permitida, al alcanzar baja más seis en el extremo más cercano a la calle Alcazabilla. «El plan del Centro no es la Constitución», dice Cassá.

Esa hipotética adaptación de la norma urbanística al proyecto, que en cualquier caso solo llegará al pleno municipal si cuenta con el aval previo de la Consejería de Cultura, también contaría con el respaldo del PSOE, siempre que los cambios que implique sean «los menos posibles», según señala el viceportavoz del PSOE Daniel Pérez, quien aboga por «ajustar las alturas» si es preciso pero, al mismo tiempo, «elevar las exigencias» al máximo en el segundo concurso para mejorar la idea y que la ciudad imponga sus necesidades al privado que la desarrolle finalmente. «El alcalde ha visto en este proyecto una salvación en un momento en que está agotado, pero se ha equivocado en sus declaraciones y ha hecho un flaco favor a la idea», expone Pérez.

Sin una figura con proyección

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, reconoce que el equipo de gobierno ha podido fallar en este aspecto. «Igual lo hemos explicado mal, pero el pliego del segundo concurso lo van a redactar los funcionarios y se basará en lo que digan las leyes de patrimonio, así que el canon tendrá que existir y se pedirán cosas de mejora. No hace falta que haya una figura relevante», admite Pomares, en alusión a las manifestaciones del alcalde en las que afirmó que entre las condiciones para el futuro adjudicatario estaría el contar con el respaldo de una personalidad «con capacidad de proyección».

«No va a ser un concurso en igualdad de condiciones», espeta la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien rechaza el «exceso» de altura de la idea ganadora, si bien admite la propuesta del teatro. «No nos cerramos en banda a que sea un privado el que lo desarrolle, pero exigimos un proceso limpio en la concesión, con avales, libre concurrencia y un pliego que debería incluir algún uso social para la ciudad», dice.

Llegados a este punto, lo que haría el grupo de Málaga para la Gente es anular el concurso de ideas celebrado y emprender otro procedimiento sin el condicionante de la viabilidad económica y basado en una consulta ciudadana sobre el destino de ese espacio, fórmula que también defiende el edil no adscrito de Podemos Juan José Espinosa, para el que el proyecto de Seguí resulta «un mamotreto». Pese a que el jurado puntuó los estudios económicos de las ideas del concurso, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, considera que la ganadora no es «amortizable ni sostenible». «Ahora se trata de justificar una inversión que es inviable de entrada», afirma.

En cambio, desde el equipo de gobierno del PP defienden la propuesta ganadora. «Queremos el que ha ganado. Es una apuesta cultural fuerte para la ciudad, un proyecto potente, viable e interesante», sostiene el concejal responsable de Urbanismo, quien recuerda que, si hay algo que no guste, se puede cambiar en el concurso para la cesión. Pomares desvela que la idea de convocar un concurso de arquitectura y viabilidad económica para este lugar la lanzó en una reunión el arquitecto de las torres de Repsol, Luis Alonso, y admite que las propuestas para este enclave que Urbanismo tenía sobre la mesa hasta la celebración del concurso de ideas «eran para poner copas».