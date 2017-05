El PP votará en contra de los presupuestos al rechazarse todas sus alegaciones

El grupo municipal del Partido Popular no dará su apoyo a la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella. La portavoz del PP, Ángeles Muñoz, anunció ayer que su grupo votará en contra después de que la comisión de Hacienda decidiera rechazar 38 de las 41 alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente con los votos del tripartito y de CSSP-Podemos. Entre las alegaciones rechazadas figuran las 16 presentadas por el grupo popular.

Muñoz explicó que las únicas tres alegaciones estimadas corresponden a correcciones de situaciones reflejadas de manera errónea en los presupuestos, mientras que el resto fue rechazado. En opinión de la portavoz popular, se demuestra en consecuencia que se trata de un documento que no ha contado ni con diálogo ni participación. «Son unos presupuestos antisociales en los que no ha primado el empleo y que constatan el frenazo económico de la ciudad».

Para la edil, sorprende que por parte del equipo de gobierno se haya «tirado la toalla» en el mantenimiento de los servicios públicos, lo que supone un un grave error de cara a los turistas y también a los vecinos de Marbella.

Entre las alegaciones presentadas por el PP y que han sido rechazadas, según Muñoz, figura una en la que se pedía el incremento de 2,5 millones para partidas para el mantenimiento del paseo marítimo, la poda de árboles o los tratamientos fitosanitarios.

El rechazo a las alegaciones se traducirá en el voto negativo del grupo popular a los presupuestos, que volverán a necesitar del respaldo de CSSP-Podemos para salir adelante. Para Muñóz, «no son los presupuestos que Marbella necesita, estamos desaprovechando el momento coyuntural de recuperación económica que está viviendo el país y también la provincia de Málaga».

«No nos convencen los ingresos, no nos convencen los gastos, no nos convencen las prioridades que marca el tripartito, y no nos convence la actitud cerrada y excluyente que han tenido los responsables municipales durante toda la tramitación del documento», afirmó la portavoz.

Muñoz denunció que la ciudad está sufriendo «un frenazo» en su actividad económica que la mantiene al margen del crecimiento que atraviesan tanto el conjunto de la provincia de Málaga como todo el país y se remitió a los datos de operaciones de compraventa de viviendas, en los que Marbella aparece con cifras discretas. En ese sentido, aseguró que hay muchas inversiones que se están yendo a otros municipios. «Las inversiones que están llegando -dijo- no son gracias a este equipo de gobierno, sino a pesar de este equipo de gobierno».

Indicadores favorables

El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, le respondió ayer a través de un comunicado que todos los indicadores evidencian que la ciudad funciona y crece a buen ritmo y lamentó la incongruencia en la que a su juicio incurre el PP al reclamar partidas en los presupuestos «que ellos no incluían».

Para Osorio resulta absurdo que el PP hable de frenazo económico la misma semana que se ha anunciado la reapertura del hotel Don Miguel con una inversión de 70 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo, «300 en la fase de construcción y 300 cuando empiece a operar».

El edil también ha llamado la atención sobre la pasada Semana Santa «con unas cifras de ocupación magníficas que reflejan que Marbella sigue siendo un destino turístico líder» y los últimos datos de empleo con 1.200 parados menos.

En cuanto a los presupuestos, Osorio ha afirmado que el equipo de gobierno, a través de la delegación de Hacienda, siempre ha invitado al PP para elaborar las cuentas municipales, «pero es el propio PP el que se autoexcluye».

Asimismo, ha afirmado que prácticamente todas las propuestas que ha hecho llegar el PP se han incluido en los presupuestos, «salvo alguna puntual que de partida ellos mismos sabían que era inviable».