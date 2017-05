El PP votará en contra de los presupuestos al rechazarse todas sus alegaciones

El grupo popular no dará su apoyo a la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Marbellaq. La portavoz del PP, Ángeles Muñoz, ha anunciado que su grupo votará en contra después de que la comisión de Hacienda decidiera rechazar 38 de las 41 alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente con los votos del tripartito y de CSSP-Podemos. Entre las alegaciones rechazadas figuran las 16 presentadas por el grupo popular.

Muñoz explicó que las únicas tres alegaciones estimadas corresponden a correcciones de situaciones reflejadas de manera errónea en los presupuestos, mientras que el resto fue rechazado. En opinión de la portavoz popular, se demuestra en consecuencia que se trata de un documento que no ha contado ni con diálogo ni participación. “Son unos presupuestos antisociales en los que no ha primado el empleo y que constatan el frenazo económico de la ciudad”.

Para la edil, sorprende que por parte del equipo de gobierno se haya “tirado la toalla” en el mantenimiento de los servicios públicos, lo que supone un “un grave error” de cara a los turistas y también a los vecinos de Marbella.

Entre las alegaciones presentadas por el PP y que han sido rechazadas, según Muñoz, figura una en la que se pedía el incremento de 2,5 millones para partidas para el mantenimiento del paseo marítimo, la poda de árboles o los tratamientos fitosanitarios.

El rechazo a las alegaciones se traducirá en el voto negativo del grupo popular a los presupuestos, que volverán a necesitar del respaldo de CSSP-Podemos para salir adelante. Para Muñóz, “no son los presupuestos que Marbella necesita, estamos desaprovechando el momento coyuntural de recuperación económica que está viviendo el país y también la provincia de Málaga”.

“No nos convencen los ingresos, no nos convencen los gastos, no nos convencen las prioridades que marca el tripartito, y no nos convence la actitud cerrada y excluyente que han tenido los responsables municipales durante toda la tramitación del documento”, concluyó la portavoz.