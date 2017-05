Jorge Edwards: «María me ha enseñado a construir un personaje humano»

Nunca llegó a conocer a la protagonista de su último libro, una pariente lejana que arriesgó pellejo y fortuna para salvar a decenas de recién nacidos judíos. Supo de ella por primera vez a comienzos de los años 60, pero no sería hasta casi cuatro décadas después, durante su etapa como embajador de Chile en la capital francesa, y después de una intensa investigación, cuando transformó en novela la historia de María Edwards. Una chilena más bien «frívola» cuya vida cambió para siempre tras la ocupación alemana de París durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer de alta sociedad rescató a hijos de madres a las que esperaba Auschwitz tras parir. Sedados, al abrigo de su capa y con certificados de defunción falsos los sacaba del hospital parisino controlado por la Gestapo donde trabajaba como visitadora social. Esta impresionante historia es el pilar de ‘La última hermana’ de Jorge Edwards (Santiago, 1931). El premio Cervantes ha participado en Marbella en el ciclo ‘La ficción de la historia’ que auspicia la Fundación Banús para hablar de su nueva novela, pero también de la próxima, ‘Oh Maligna’, en la que trata el atormentado amor de su amigo Pablo Neruda con una birmana.

¿Cómo encontró a María Edwards?

De María no se conoce toda la historia, lo cual no es malo para escribir una novela, que si se sabe todo hay que escribir una biografía. Con el conocimiento parcial del asunto se me presentó la oportunidad de hacer una novela con esta historia. Una historia que pasa entre chilenos de París y que estudié todo lo que pude cuando fui embajador de Chile en Francia. En los 60, un viejo embajador, Carlos Morla, que había sido amigo suyo, me habló de ella por primera vez. Por el alcance de apellidos siempre me preguntaban por María. Finalmente empecé a investigar y una biznieta, periodista e historiadora, me ayudó. Y llegué a encontrar a niños judíos salvados por ella de la Gestapo.

«Y no sólo arriesga su vida, sino su patrimonio, porque dando dinero para mantener a los niños que salvó quedó en la ruina total»

¿Cómo fue ese momento de encuentro con dos de los niños salvados por su protagonista?

Fue impresionante. Estos niños tienen ahora más de 70 años, eran niños salvados por María en el 42. Uno de ellos tenía un gran recuerdo de ella y el otro se había olvidado un poco de esa historia, no le gustaba demasiado recordarla.

¿Qué pasos dio para reconstruir la vida y obra de su pariente en el París de la Segunda Guerra Mundial?

Fui al Hospital Rothschild donde trabajó, que está totalmente restaurado, pero un médico que encontré en el comedor me mostró las partes antiguas donde trabajó María, la maternidad, que ahora es la administración. Así que recorrí muchos lugares, hablé con mucha gente... Descubrí a una señora que tenía como noventa y tantos años, que vivía en el mismo edificio donde vivo yo en el departamento de Santiago, y que, aunque era más joven que María, había hablado mucho con ella porque habían sido amigas. María le había contado, por ejemplo, cómo la torturó la Gestapo con métodos de agua y eso está narrado respetando absolutamente el testimonio histórico. Así que fue toda una investigación.

¿Y qué encontró?

Lo siguiente: la historia de una conversión. Una mujer frívola, simpática, aficionada a la literatura que se transforma casi sin darse cuenta y sin motivos ideológicos en una heroína que arriesga su vida para salvar niños. Y no sólo arriesga su vida, sino su patrimonio, porque dando dinero para mantener a los niños que salvó quedó en la ruina total.

¿Qué enseñanza le ha transmitido María?

Me enseñó a construir un personaje humano, un personaje cuyo mundo la salvó a ella misma. María dice cuando salva a estos niños que se está salvando a ella misma porque está rescatando algo de su personalidad que no había desarrollado antes, un gran sentido de la compasión, un gran amor a la vida. Lo que yo puedo haber aprendido de ahí es un tema más literario que otra cosa, no es ciencia. Algunos editores me han dicho que el tema del holocausto ya no interesa. Depende. El tema del holocausto tratado con una mirada sudamericana no se ha tocado antes. Pero tampoco lo que a mí me importa es el holocausto, lo que me importa es la transformación del personaje de María.

¿Cuánto hay de ficción en esta historia real?

Todo es ficción (ríe). La ficción siempre se apoya en la realidad y lo que ficcionaliza a la realidad es el lenguaje narrativo del novelista. Cuando Flaubert escribe ‘Madame Bovary’ le preguntan lo mismo que me está usted preguntando y él dice: madame Bovary soy yo. Y a mí me pregunta, y yo contesto lo mismo: María, ergo, soy yo. Por eso pude escribir esta historia, porque la escribí yendo al fondo de la memoria del sentimiento.

¿Tiene algún nuevo proyecto literario entre manos?

Le voy a contar una historia. Yo conocía mucho a Pablo Neruda porque cuando publiqué mi primera novela se la mandé por correo. Yo tenía 20 años y el tenía cuarenta y tantos. Y me llamó después de eso. No inmediatamente, pero como a los tres meses un amigo de él me dijo Pablo Neruda te quiere conocer y fuimos bastante amigos toda la vida. Y ahora he escrito la novela de una historia que se conoce en parte, de la que él contó algo y que está recogida en algunos de sus poemas: una historia de amor que él tuvo cuando fue cónsul de Chile en Birmania con 23 años. Él escapó porque ella lo quería asesinar por celos. La gente no sabe que un poema de Neruda contenido en ‘Residencia en la tierra’ trata la separación de ella. El poema se llama ‘Tango del viudo’ y comienza así: ‘Oh Maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia/ y habrás insultado el recuerdo de mi madre/llamándola perra podrida y madre de perros...’ Mi novela se llama ‘Oh Maligna’ pero no está publicada, ni siquiera se la he entregado a los editores todavía, la estoy haciendo descansar un poco.

La esperamos ya.

Vamos a ver si consigo editor primero (ríe)...