El inicio de la temporada turística devuelve los atascos diarios a la autovía en horas punta

«En plena temporada de verano siempre comento con mis compañeros que se tarda menos en ir de Marbella al aeropuerto que de Marbella a Guadalmina». Víctor Vázquez, portavoz de la empresa Taxisol, es consciente de los inconvenientes de trabajar en las carreteras de la Costa del Sol, especialmente en la temporada alta de turistas y concretamente en Marbella. Con el horizonte de un verano que promete ser histórico en número de turistas, los conductores de la zona, profesionales o no del volante, se echan a temblar con solo pensar en lo que puede deparar la carretera. Y no se trata de una mera corazonada. Si la Semana Santa es un indicador desde el punto de vista del número de turistas y pernoctaciones, también es un ensayo de lo que pueden deparar los meses fuertes para el turismo. El inicio de la temporada ha devuelto los atascos a la autovía en las consideradas horas punta. No sólo llegan a Marbella más visitantes. También lo hacen muchas personas de otros municipios que hace meses estrenaron un contrato de temporada y que se desplazan a diario hasta Marbella, como reconocen empresarios del sector turístico consultados, y que se muestran especialmente críticos con la situación de debilidad de los accesos a una ciudad que se vende como destino cinco estrellas. «No podemos vender una cosa y que cuando lleguen los turistas se encuentren con que no funciona algo tan básico como las carreteras», apuntan desde uno de los establecimientos hoteleros más reconocidos de la ciudad.

El tramo de la A-7 entre La Cala de Mijas y Marbella, y el de la travesía de San Pedro y Nueva Andalucía han incrementado el nivel de tráfico en los últimos dos meses, especialmente a primera hora de la mañana y de la tarde. «Lo de San Pedro es una situación desesperante porque el soterramiento no ha solucionado nada», apunta el portavoz del colectivo de taxistas.

También los transportistas se enfrentan con resignación a este panorama. Desde la Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga, Diego Moral, responsable de discrecional, asegura que este año se ha notado «antes que ningún otro el incremento de tráfico, que empezamos a ver ya a finales del mes de febrero», asegura. El colectivo apunta que el tiempo perdido en un atasco «es dinero perdido y calidad del servicio en entredicho». «Empezamos con los atascos en la A-7 por las salidas a Arroyo de la Miel, que es un punto conflictivo, pero luego llegas a La Cala de Mijas y Marbella y siguen los problemas», indica Moral.

Los transportistas se quejan de que pierden dinero, pero también se resiente la calidad del servicio

Liberar el peaje

Hace unos meses, a raíz de que la A-7 en el tramo de Marbella se colapsara debido a varios accidentes, volvió a renacer el eterno debate de la necesidad de que se libere el peaje de la AP-7 -única vía de escape para los conductores cuando se bloquea la antigua N-340- cuando se produzcan retenciones prolongadas. Vecinos, empresarios y ayuntamientos de la Costa Occidental se unieron en una petición trasladada desde el pleno de cada Consistorio al Ministerio de Fomento. Una solicitud que a día de hoy sigue sin recibir una respuesta. Desde Marbella se insiste en la necesidad de que se atiendan estas reclamaciones para la mejora de las comunicaciones que compensen el retraso que acumula el proyecto para traer el tren cercanías hasta la zona.