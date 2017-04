Marbella afronta un mejor Puente de Mayo pese al temporal y sin cancelaciones por la lluvia

El frente de lluvia y viento que barre desde ayer la costa malagueña no ha hecho mella en los planes de los miles de turistas que habían reservado plaza en Marbella para disfrutar el Puente de Mayo, unas auténticas mini vacaciones de casi cuatro días al caer el festivo, 1 de mayo, en lunes y de cinco jornadas en el caso de los visitantes procedentes de Madrid, donde también es fiesta el martes día 2 al celebrarse el día de la Comunidad. Hoteles, apartamentos turísticos así como casas rurales consultadas por SUR aseguran que no se han producido cancelaciones a pesar de la alerta activada por lluvia y viento. La agresiva política de reservas no reembolsables lanzada por los empresarios turísticos con motivo del puente ha ayudado a combatir un posible vendaval de cancelaciones. Eso, y las perspectivas de mejoría a partir de hoy sábado han ayudado a cosechar mejores resultados de ocupación que el año pasado.

Esta tónica de afluencia turística se repite en la provincia, hasta darse el caso que hoteles de la capital han colgado el cartel de completo. Según las previsiones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), la ocupación media para este puente se sitúa en el 84%, un 1% más que el año anterior.

Parón para los chiringuitos