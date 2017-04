Detenido un hombre por estafar 10.500 euros a tres clientes de una asesoría

La amabilidad de un asesor de Estepona le salió cara a tres de sus clientes. Agentes de la Policía Nacional detuvieron al responsable de una gestoría acusado de estafar, presuntamente, una cuantía superior a 10.500 euros a tres personas. El arrestado se valía de la amistad que entablaba con sus clientes para supuestamente aprovecharse de sus pagos a través de la realización de la declaración de la renta, el pago de impuestos, o incluso en la participación en algún negocio que les proponía.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2016, cuando uno de los afectados denunció en la comisaría de Estepona que a una persona de su confianza, responsable de una gestoría de la localidad, le confió 5.835 euros para que le realizara los trámites pertinentes sobre unos impuestos de sucesiones.

Cheques sin fondos

Sin embargo, transcurrido un tiempo, descubrió que no le había hecho el oportuno pago, por lo que le solicitó que le devolviera el dinero. Para pagar la deuda, el hombre le dio dos cheques bancarios asociados a una cuenta corriente que estaba sin fondos. Según la Policía Nacional, el ahora detenido no sólo no realizó los correspondientes pagos sino que, además, se apropió de ese mismo dinero.

En un segundo caso, el damnificado, al que le unía una relación de amistad desde hacía casi una década, le embaucó para realizar un negocio a medias que consistía en comprar una vivienda, que resultó ser ficticia, con cuya posterior venta obtendrían unos considerables beneficios.