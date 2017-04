Mayores piden explicaciones al Ayuntamiento por cortar sus talleres antes de la fecha prevista

Visita inesperada la que se recibió ayer en las dependencias de la Delegación de Derechos Sociales de Marbella, en la calle Vázquez Clavel. Alrededor de medio centenar de personas mayores, usuarios de los centros municipales de la tercera edad, solicitaron ser atendidos por algún responsable a fin de obtener certezas sobre el runrún que circula de sede en sede: los talleres a los que acuden para aprender, sociabilizarse y mantener activas funciones físicas e intelectuales finalizarán este año un mes antes de la fecha acostumbrada, en mayo en vez de en junio. Apuntaban alto. Pretendían reunirse con la máxima responsable política del área, Victoria Morales. Finalmente, tuvieron que conformarse con las explicaciones de un técnico. Y aseguran que de la reunión salieron igual que entraron.

¿Habrá corte anticipado de los talleres? Sí. Debido a problemas administrativos insalvables, según explicaría más tarde a SUR la delegada del ramo, y/o falta de previsión y nula voluntad política, según el punto de vista de los afectados. La concejala señaló que la empresa que ganó el concurso para prestar el servicio finalizó el contrato el pasado mes de enero y que en vista de esta circunstancia el Ayuntamiento prorrogó el acuerdo suscrito y realizó una retención de crédito a fin de que los mayores pudieran continuar con sus mismos talleres y monitores hasta finales de mayo, mientras que, paralelamente, se licitaba un nuevo concurso para adjudicar el servicio tal y como correspondía. «Si el Ayuntamiento no hubiera hecho esos trámites, los mayores se hubieran quedado desde enero sin dar sus actividades. Mientras que de esta manera apenas suspenderán una semana antes de la Feria de Marbella. Ojalá hubiéramos podido continuar con los talleres hasta entonces, que es cuando siempre se cortan, pero los contratos menores no pueden ser superiores a 18.000 euros, nos tuvimos que atener a ese condicionante y el servicio justo tendrá que terminar a final de mayo. Más no podemos hacer, si practicamos otra retención de crédito se supondría que estamos haciendo un fraude, un fraccionamiento», explicó la edil, que consideró que su departamento ha dado una salida «digna» a los afectados.

Opinión muy distinta mantienen los usuarios de los centros de Marbella desplazados ayer a la Delegación de Derechos Sociales -se echaron en falta representantes de otros núcleos del término municipal-. «Queremos saber qué pasa este año. Empezamos un mes más tarde, en octubre, y terminaremos un mes antes de lo normal, en mayo», apuntó María Romero del Centro de Mayores Plaza de Toros. Esta mujer, al igual que otros jubilados, asegura que en años anteriores los talleres se han prorrogado hasta el 22 de junio y por tanto hasta después de la feria.

«Atropello, recortes y abuso»

A coro hablan de «atropello» y «falta de sensibilidad» por parte de los responsables políticos que, según dicen, les están «recortando» derechos. «Los talleres son muy importantes para nosotros. Yo hago baile. Me sienta bien, es lo único que me ayuda», comentó Isabel Ramírez, adscrita al Centro Miraflores, a tenor de la importancia que para la tercera edad tienen estas clases. «Un curso de siete meses nos lo acortan dos, por delante y por detrás. Nos parece que esto es abusar de los mayores, un colectivo que no tiene posibilidad para defenderse. Nos han dicho que los talleres van a terminar en fecha. ¿Y eso qué significa?, le hemos preguntado. No lo saben ni ellos», aseguró Paulino Peña, socio del Centro Encarna Cantero, quien afirmó que lo único que pueden hacer ahora es «resignarse».

La concejala de Derechos Sociales adelantó a este periódico que la nueva adjudicataria de las actividades, una empresa distinta a la que venía prestando el servicio en los últimos cuatro años, comenzará a impartir las clases en octubre, atendiendo a las solicitudes que los mayores hagan en agosto.