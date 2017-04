Marbella sigue sin un punto para residuos en plena reactivación de la construcción

Marbella acaba de cumplir su primer año sin un punto destinado al vertido de escombros y restos de poda de empresas y particulares que, en plena reactivación de la construcción, que se ven obligados a trasladar la carga a las plantas de tratamiento de Estepona y la Cala de Mijas, con el consiguiente incremento de los costes. El Consistorio estudia varias opciones después de que la empresa concesionaria del Centro Ambiental de la carretera de Ojén decidiera dejar de funcionar tras la clausura de un vertedero ilegal anexo. Una de ellas es la propuesta de antiguos trabajadores de esta empresa que se quedaron en el paro y que ahora están dispuestos a reabrir la planta a través de una cooperativa. Se quedaron sin trabajo en abril del año pasado, cuando la empresa que desde hacía 13 años venía gestionando el Centro Ambiental de Marbella decidió, de forma unilateral, cerrar sus puertas. De aquella plantilla de 16 trabajadores, seis decidieron constituirse en cooperativa con la idea de poder seguir gestionado la planta de tratamiento de residuos, la única que existe en el municipio y que sigue cerrada. Pese a que los contactos que vienen manteniendo con todos los grupos políticos del Ayuntamiento han sido favorables al planteamiento de estos empleados, aún no han logrado la ansiada reapertura. Por ello, un año después, han vuelto a solicitar al equipo de gobierno una respuesta a sus demandas, sustentada en una memoria técnica justificativa (que incluye un informe jurídico) que, defienden, «aporta toda la información necesaria que avala que podamos retomar nuestra actividad pero ya como cooperativa», explica Gustavo Vidal, presidente.

Estos seis exempleados del centro ambiental, que acumulan entre 9 y 13 años de experiencia en la empresa, optaron por capitalizar las prestaciones por desempleo para poner en marcha la cooperativa, lo que quiere decir que llevan sin cobrar un sueldo desde hace un año. Su mensaje es claro: «Somos una cooperativa sin ánimo de lucro y lo que pedimos es que nos cedan las instalaciones para poder explotarla nosotros».

Coincidiendo con el primer año de cese de actividad de la planta Huerta del Peñón, estos trabajadores han remitido un nuevo escrito al equipo de gobierno al que solicitan que se «resuelva a la mayor brevedad la concesión otorgada a la anterior empresa en el año 2002 dados los problemas medioambientales y sociales que se han originado». Igualmente pide que se «analice si se puede revisar el criterio de que para poder usar las parcelas del municipio debe previamente resolver el contrato anterior mediante expediente administrativo». De esta forma, indican, se agilizarían los trámites, dado que el equipo de gobierno insiste en que aún se debe resolver la situación con la anterior concesionaria.

Adjudicación directa

Los exempleados piden un expediente para la cesión de uso, por procedimiento de adjudicación directa, durante un plazo de 20 años, a la Cooperativa sin ánimo de lucro. Y por último, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, que se someta a pleno la declaración de la cooperativa como entidad de interés público local. «Lo que estamos ofreciendo es una solución social, económica y medioambientalmente sostenible a la problemática que existe actualmente en Marbella, gestionando las instalaciones del Centro Ambiental y proponiendo una serie de medidas», explica el presidente de la cooperativa.

La propuesta de estos extrabajadores es, a simple vista, más que atractiva para las arcas municipales. La cooperativa se haría cargo del reciclado y valorización de los residuos no municipales, como son los residuos de la construcción y demolición de obra mayor (escombros), residuos biodegradables de jardinería, y los industriales no peligrosos como aparatos eléctricos, y electrónicos no domésticos, papel y cartón industrial, etc. «Para este fin se pretende implantar un canon de gestión lo más moderado posible, que cubra los gastos de la planta».

La cooperativa se haría cargo además, «de forma desinteresada», del servicio de Punto Limpio en el que los ciudadanos puedan depositar para su reciclado los residuos de aparatos eléctricos, pilas o muebles. Asumen al mismo tiempo un compromiso social de realizar conferencias sobre reciclaje en colegios e institutos y colaborar con el Ayuntamiento en cuestiones sociales y medioambientales.

Y dos puntos importantes, y que suponen un ahorro para el Consistorio. Sería esta cooperativa la encargada de adecuar las instalaciones existentes, y además asumirían el reciclado y retirada de los residuos que aún permanecen en las actuaciones instalaciones (y que se estiman en unas 15.000 toneladas).

Los promotores del proyecto defienden que la cooperativa «no trata de obtener beneficios como una empresa al uso, sino que trata de cubrir los costes propios de la explotación, como son el gasto de personal, mantenimiento de la planta consumos, suministros y amortización, por lo que los costes serían mucho más reducidos, lo que a la postre redundará en unas tarifas de gestión reducidas». «Es una medida adaptada a los tiempos que permite luchar contra el paro y además ofrecer a Marbella solventar un problema medioambiental», indican.

El Ayuntamiento tiene en estudio varias opciones para intentar dotar al municipio de un nuevo centro ambiental. Ahora, con la propuesta de la cooperativa sobre la mesa, se procederá a la emisión de los correspondientes informes. Mientras, indican, se trabaja en la rescisión definitiva del contrato con la anterior concesionaria.