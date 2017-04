El Gobierno espera concreción sobre la oferta municipal para estabilizar sus playas

El Ejecutivo central no se pronunciará sobre la oferta del Ayuntamiento de Marbella para asumir la estabilización de sus playas con recursos propios en tanto no tenga concreción sobre la propuesta y el Ministerio de Medio Ambiente no estudie la viabilidad de la misma. Así lo indicó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, quien a preguntas de los periodistas eludió valorar la oferta lanzada la pasada semana por el alcalde José Bernal. En concreto, el Ayuntamiento de Marbella propondrá al Gobierno central la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones para adelantar la inversión necesaria en base al superávit municipal. La fórmula se planteará en la reunión que mantendrán mañana los cinco portavoces municipales en la Dirección General de Costas. Una solución ambiciosa para frenar las constantes pérdidas de arena del litoral marbellí por efecto de los temporales y que, según cálculos del propio gobierno municipal, costará 11 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en Málaga reservó su opinión sobre la propuesta en tanto el Ayuntamiento no presente el plan, que tendría que contemplar la fórmula de devolución de las partidas por parte del Gobierno y que, según anunció el regidor, podría hacerse mediante una tasa fija anual, con el valor equivalente al canon que cobra por el uso de las playas o a través de cualquier otra fórmula que se crea conveniente. «Entiendo que el alcalde de la ciudad pretende anticipar un presupuesto del erario público municipal, algo que, evidentemente, de momento, ni vamos a rechazar o aceptar sin saber todavía cuáles son las condiciones y la viabilidad del proyecto que tendrá que dirimir el propio Ministerio de Medio Ambiente, cuando esto ocurra nos pronunciaremos», sentenció Briones.

El subdelegado no entró en el fondo de la cuestión, pero sí en la forma escogida por el regidor marbellí para dar a conocer la propuesta: una nota de prensa. «Entiendo que las instituciones debemos tener un mayor grado de fluidez en las comunicaciones y, por tanto, hacer este ofrecimiento a través de un comunicado de prensa quizá no sea lo más idóneo», dijo el responsable, quien subrayó que los alcaldes de la provincia tienen «hilo directo» con la Subdelegación.

El máximo representante del Gobierno central en Málaga recordó que existe un proyecto básico de infraestructuras para la estabilización de las playas en Marbella elaborado hace unos 3 años aproximadamente, pero que aún necesita el proyecto técnico definitivo de ejecución así como consignación presupuestaria. Asimismo, el subdelegado subrayó que el término municipal de Marbella está recibiendo desde el Gobierno en estos últimos cinco años «un trato exquisito que se puede corroborar simplemente por los números que hay recogidos en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado y en los gastos corrientes que se realizan para estabilizar las playas y mantenerlas».