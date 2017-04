Más de 3.000 personas aspiran en estos días a 350 puestos de empleo para el festival Starlite

El Palacio de Congresos de Marbella fue ha sido tomado en estos días por miles de jóvenes que aspiran a un puesto de trabajo en el festival Starlite de Marbella, que este año tendrá una duración de 45 días. Según fuentes de la organización del evento –que este año celebra su sexta edición–, son más de 3.000 las personas que se han inscrito para este proceso de selección, que empezó ayer y se prolongará durante tres días más. En total se escogerán a algo más de 350 trabajadores en puestos tan diversos como ‘runners’ (chóferes), camareros o ‘hostess’ (relaciones públicas), entre otros.

Tal como explicó a SUR Boris García Sanjuán, uno de los responsables de seleccionar a los candidatos, éstos deben primero someterse a una entrevista personal, explicando qué tipo de puesto de trabajo les gustaría tener, qué experiencia tienen y si ya han trabajado antes en Starlite. «Es evidente que aquellos ‘veteranos’ de otros años que hayan trabajado bien lo tienen prácticamente hecho, porque es un punto a favor que sepan cómo es el sistema», explica. «Además, para nosotros es un orgullo que quieran volver aquí, porque eso significa que se fueron contentos y crearon vínculos».

los protagonistasSaray. Aspira a ‘hostess’ «El dinero está bien, pero lo mejor es la forma en la que se trabaja en el festival»

Ricardo. Aspira a 'runner' «Me gustó trabajar aquí el año pasado, son 45 días sin parar pero merece la pena»

Inma. Aspira a camarera «Mi amiga trabajó en Starlite el año pasado y me recomendó que me presentara»»

Borja. Aspira a bandeja «Que nadie piense que aquí uno viene a pasar el rato, hay que trabajar mucho, pero es normal»

La segunda parte del proceso consiste en una nueva entrevista, esta vez grabada, en la que se centran en la forma de expresarse de los aspirantes. «Es una forma de volver a ver alguna de las cosas que no teníamos claras, matiza García, que además destaca la importancia del inglés. «No es necesario que sean bilingües, ni mucho menos, pero hay algunos puestos, como el de los conductores o los camareros, que es necesario que se sepan expresar para poder entender a los clientes extranjeros», sentencia.

Aún es posible optar a un puesto de trabajo en la página web oficial de Starlite

Borja es uno de estos candidatos que ya trabajó el año pasado en Starlite. Pretende repetir en el mismo puesto, bandeja del ‘lounge’. «La verdad es que en ningún momento había barajado no trabajar de nuevo aquí. Y no es solo por el sueldo, que es más alto que en cualquier otro sitio en el mismo puesto, sino porque estoy en un lugar espectacular en el que me lo paso bien», asegura, aunque no esconde que hay que emplearse de forma intensa. «Que nadie piense que uno aquí viene a pasar el rato, hay que trabajar y mucho, pero eso es normal», sostiene.

La empresa exige un nivel mínimo de inglés para algunos de los puestos

Saray también es ‘veterana’, y como su compañero –se hicieron amigos el año pasado– quiere repetir puesto. «Yo me encargaba de atender a los clientes de los reservados, era ‘hostess’», explica. «El dinero está bien, pero para mí lo mejor es la forma de trabajar; el compañerismo y la experiencia que significa Starlite. Quiero repetir por eso», relata.

Aunque de momento solo uno de cada diez candidatos podrá acceder a un puesto de trabajo, Starlite contará con un total de 800 empleados, de los cuales más de 700 serán seleccionados en Marbella. De hecho, aún es posible inscribirse como aspirante. Para ello, los interesados deberán inscribirse en la web www.jobandtalent.com/starlite; una plataforma en la que se otorgará una cita para la entrevista en los próximos días.

Más conciertos y más baratos

Dejando a un lado las contrataciones, la organización del Starlite anunció ayer que duplica este verano el número de espectáculos –hasta los 40– y que bajará el precio de algunas de las entradas. La fundadora de Starlite, Sandra García-Sanjuán, estuvo ayer en Marbella para seguir de primera mano la selección de personal para esta edición, un lugar que escogió para desgranar algunas de las cuestiones de una edición que calificó como la más «ambiciosa» hasta la fecha. En concreto, la máxima responsable de Starlite destacó la creación del espacio ‘Sessions’, enfocada a sacar algunos de los recitales del auditorio para pasarlos al ‘lounge’ –también en la cantera de Nagüeles– con la consiguiente bajada de precio.

Los candidatos deben pasar dos entrevistas y esperar a la decisión de recursos humanos

No en vano, García Sanjuán explicó que tras haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, el precio de las entradas más baratas bajarán, mientras que en otros conciertos (como los del espacio ‘Sessions’) tendrán un valor de 25 euros la entrada general. Aún así, recordó que los artistas no bajan el caché si el concierto «es para 3.000 en vez de 30.000», razón por la que este festival suele tener unas entradas más caras que en otros espacios más grandes.