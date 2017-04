¿Quién filtró el vídeo de los huidos de un coche de la Policía Local en Marbella?

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Marbella asegura que la filtración del vídeo en el que se ve a dos individuos huyendo de un coche patrulla de la Policía Local estacionado en la misma puerta de la Jefatura parte del Cuerpo Nacional de Policía. «No es que lo crea, es que es así». Así de rotundo se ha manifestado Javier Porcuna al ser consultado por el caso. El edil ha defendido la «profesionalidad» de los agentes locales, a los que ha respaldado en su actuación indicando que los dos individuos que escaparon «no estaban detenidos, sino que se les había identificado como participantes en una reyerta que había sido denunciada, y se les trasladó hasta la Jefatura para realizar las comprobaciones oportunas, pero en ningún caso se les había abierto diligencias», ha indicado, justificando así que no estuvieran esposados. El responsable municipal de Seguridad ha relatado que los dos agentes que les trasladaron entraron en la Jefatura para entregar una documentación y que el último que lo hizo «apenas tardó 30 segundos en volver». Asegura el edil que «nada había hecho pensar que esto pudiera pasar porque los detenidos no habían opuesto resistencia previamente ni se habían mostrado violentos».

Javier Porcuna ha subrayado que en el Ayuntamiento y en el cuerpo local de seguridad «preocupa que haya seguridad en el traslado de las personas que se están investigando, pero también nos preocupa que haya seguridad en el traslado de las pruebas, que deben estar custodiadas por los diferentes servicios». Fue en ese traslado de las diligencias desde la Policía Local al Cuerpo Nacional donde, según el concejal, se produjo «poco cuidado por parte de la Policía Nacional» en la custodia, y se filtraron las imágenes.

Según el edil, «sé que se ha abierto una investigación por parte de la Policía Nacional». Una procedimiento que no seguirá el cuerpo local, según ha reiterado Javier Porcuna, quien ha defendido que «en los últimos 7 meses se han detenido a más de 300 personas y se han realizado 10.000 intervenciones. En esos números tan grandes que ocurra una circunstancia como esta, porcentualmente entra dentro de lo razonable, si bien eso no quita que se haya vuelto a recordar, por parte de los mandos a los policías, que estas circunstancias pueden darse en cualquier momento y que no hay que bajar la guardia. Era inesperado pensar que estas personas actuasen de esta manera».

Los hechos tuvieron lugar el pasado Martes Santo. Los dos huidos fueron detenidos poco después. Uno de ellos, por la Policía Local, el otro, por la Nacional. Ahora sí se ha abierto diligencias contra ellos.