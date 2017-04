Los empresarios redoblan la presión sobre el PP para que respalde la hoja de ruta urbanística

A cuatro días del pleno en el que se deben aprobar los dos documentos básicos de la estrategia marcada por el equipo de gobierno municipal para salir del bloqueo urbanístico, los colectivos empresariales han redoblado la presión para que la votación salga adelante. Ayer, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella organizó en el Palacio de Congresos unas jornadas informativas sobre la naturaleza de este proceso. Ante más de 150 empresarios, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, y responsables del equipo técnico del área explicaron en qué consisten los dos documentos que se llevarán al pleno del viernes: el texto refundido del PGOU de 1986 y la adaptación del mismo a la LOUA. Aunque para el primer documento existe unanimidad de los grupos políticos, ninguno de los dos partidos de la oposición (PP y Podemos) han garantizado todavía el respaldo para el segundo.

En la apertura del foro, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Emilio López, reclamó a los partidos de la oposición que dejen de lado el cálculo político en este asunto. López les reclamó que actúen «con lealtad y responsabilidad, sin dejarse llevar por la lucha política».

El directivo lamentó la situación urbanística que atraviesa la ciudad y dijo que la anulación del PGOU es una de las situaciones más anómalas que puede vivir un municipio. En ese sentido recordó que durante 2016 las operaciones de compraventa de inmuebles cayeron un 10 por ciento frente a la subida en otros puntos de la provincia y subrayó la necesidad de dar pasos firmes en la normalización del urbanismo. «A través de nuestros asociados nos llega que se pierden inversiones porque se desesperan porque no saben qué es lo que tienen que cumplir y por la tramitación», explicó López, que aseguró que las licencias se están demorando cerca de 14 meses.

En ese sentido, también se refirió a lo que considera «lentitud agónica» en la tramitación de las licencias, que estimó en unos 14 meses, y advirtió del gran volumen de negocio que se está perdiendo por esa circunstancia. «Lo que necesitamos los empresarios es que haya una normativa que esté clara y pedimos que se busque el bien de la ciudad y no las luchas políticas que se están viendo en ocasiones».

Tras reconocer que no debe perderse de vista la importancia de contar con un Plan General nuevo, López reconoció que se trata de un documento cuya tramitación va a demandar aún mucho tiempo. No obstante, dijo que es necesario que el funcionario que tenga que informar los expedientes sepa qué se puede hacer y qué no, y el texto refundido puede ayudar en ese sentido. Al ser preguntado qué consecuencias tendría para el sector que los documentos no fueran aprobados, el directivo fue contundente: «Sería otro palo», dijo.

También el presidente del CIT, Juan José González, incidió en esa línea y recordó que los empresarios vienen demandando desde hace meses que se tomen medidas. «Sé que es difícil, reconocemos que se ha trabajado duramente -dijo-; ha ido en perjuicio del trabajo diario pero era un trabajo necesario que había que hacer y cuando los documentos estén aprobados por lo menos tendremos una herramienta, como es el Plan del 86, hasta que haya uno nuevo, que llevará muchos años redactarlo y aprobarlo». González insistió en la necesidad de que el urbanismo pueda funcionar y que los inversores cuenten con la seguridad jurídica necesaria».

Sin contactos

Pese a que los votos para la aprobación del segundo documento no están asegurados, el dirigente empresarial descartó que el CIT vaya a mantener contactos con el PP o con Podemos para explicar su postura favorable. «Nosotros mantenemos contactos para este tipo de cuestiones con las instituciones; son los partidos los que se tienen que poner de acuerdo y es lo que esperamos que hagan».

González aseguró que su organización espera que esta materia no se convierta en cuestión de lucha político, sino «que todos los partidos comprendan que es de suma importancia para el crecimiento de la ciudad y que deben hacer lo necesario para que esta herramienta se ponga en funcionamiento lo antes posible».