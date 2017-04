La oposición tumba el decreto de distritos aprobado por el equipo de gobierno

Se presentó como fruto del consenso después de casi dos años de negociaciones, pero ni siquiera ha logrado pasar el filtro de la comisión informativa para llegar al pleno. El nuevo reglamento de distritos anunciado el pasado martes por el alcalde, José Bernal, y el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ha sido tumbado por la oposición. Ni el Partido Popular, ni Costa del Sol Sí Puede-Podemos, le han dado su voto de confianza, por lo que no será incluido en el orden del día del pleno del próximo viernes, donde estaba prevista su aprobación para que entrara en vigor.

El asunto fue tratado en la comisión de Regimen Interior del Ayuntamiento celebrada el pasado viernes. Al tratarse de un reglamento, debía ser aprobado por mayoría absoluta para superar el trámite de la comisión y ser incluido en el orden del día del pleno, por lo que al equipo de gobierno no le bastaba una mayoría simple y necesitaba que uno de los dos grupos de la oposición sumaran sus votos a los del tripartito, pero ninguno de los dos lo apoyaron.

El pasado martes, cuando Bernal y Piña presentaron el reglamento tras la celebración de la junta de gobierno local, este último aseguró que había consenso con ambos grupos de la oposición, aunque matizó que el PP no estaba de acuerdo en la representación asignada a los grupos políticos en las juntas de distrito, que se había decidido que fuera paritaria (una por grupo) en lugar de proporcional al número de concejales. Desde Podemos, la edil Victoria Mendiola, sí aseguró a este periódico que su grupo estaba de acuerdo con el reglamento aprobado.

El partido vinculado a Podemos niega que se haya llegado a un acuerdo

El PP rechaza la representación paritaria y reclama que sea proporcional

Sin embargo, en la reunión del viernes los dos concejales de Podemos se negaron a dar su voto afirmativo ante la sorpresa de los miembros del equipo de gobierno presentes, especialmente del impulsor del documento, el portavoz de Opción Sampedreña, Rafael Piña.

El portavoz de CSSP, José Carlos Núñez, justificó el rechazo de su partido en que el tripartito llevó el asunto a comisión antes de que se hubiese alcanzado un acuerdo final y negó que haya habido consenso en ningún momento. Según afirmó, en la última reunión celebrada por los cinco grupos políticos, aunque hubo avances, no se llegó a un acuerdo definitivo y lo único que se resolvió fue seguir avanzando en las negociaciones, por lo que le sorprendió que el equipo de gobierno se haya apresurado a presentar el documento.

También indicó que la única reunión celebrada con representantes vecinales para conocer su opinión en relación al reglamento tuvo lugar en San Pedro, y Podemos considera que antes de cerrar el debate es necesario hacer lo mismo en el resto de los distritos del término municipal. Para Núñez, un gobierno que actúa de esta manera y no facilita toda la información al resto de los grupos políticos genera desconfianza.

También desde el Partido Popular se sostiene que en ningún momento hubo acuerdo y además consideran que las diferencias en cuanto a la representación de los grupos políticos en las juntas de distritos es sustancial. El PP no admite que haya una representación paritaria que ignora el diferente peso de los partidos políticos en el pleno del Ayuntamiento. También reclama que al menos algunos de los acuerdos que se adopten en las juntas de distrito tengan carácter vinculante y que no se trate de un mero órgano consultivo. El tercer punto de discrepancia radica también en la no celebración de reuniones previas con los colectivos vecinales del resto de distritos.

El reglamento había sido aprobado en la junta de gobierno local del pasado martes y estaba previsto que fuera refrendado en el pleno de la próxima semana, lo que ya no podrá suceder. El documento preveía la creación de cinco distritos: San Pedro, Nueva Andalucía, Marbella Oeste, Marbella Este y Las Chapas, cada uno con una junta de distrito y con cinco mesas territoriales organizadas por áreas: Deportes; Juventud, Cultura y Enseñanza; Derechos sociales y Salud; Colectivos vecinales, y Derechos económicos y Urbanismo. Cada una de estas mesas tendría un representante en las juntas de distrito, donde habría también un representante por cada grupo municipal. El esquema se completaba con un presidente, nombrado por el alcalde, un vicepresidente y un secretario.