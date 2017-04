Medio siglo dictando cátedra

CUANDO el jeque de cierto país árabe asomaba por las puertas del Hotel-Escuela de Marbella a finales de la década de los 60, la actividad se disparaba en la cocina. Literalmente. Era del gusto del mandatario comer huevos cuyo tiempo de cocción fuera de tres minutos exactos. Y que sólo tardaran uno en subírselo a su habitación. Ni uno más ni uno menos. Para cumplir con la extravagante exigencia, el primer director de la institución, Leonardo Llorente, a la postre director general de Puerto Banús, instauró un curioso protocolo en las horas clave: cada medio minuto se empezaban a calentar huevos y se controlaba exhaustivamente el tiempo que permanecían en el cacillo. Así, los responsables de cocina se aseguraban que en el momento que el caprichoso huésped demandaba uno, el servicio de habitaciones se lo podía presentar a su gusto en menos de 60 segundos. Esta anécdota real da cuenta de la calidad de servicio que se prestaba en el Hotel-Escuela San Nicolás, ubicado en el número 12 de la avenida Ricardo Soriano, predecesor del Hotel-Escuela Bellamar. En la actualidad, un centro formativo que sigue siendo de carácter público y sin ánimo de lucro, bajo el amparo del Gobierno central, y que hoy, 50 años después de su fundación, conserva intactos sus objetivos: forjar e insertar laboralmente a su alumnado en el sector turístico.

¿Pero por qué surge el Hotel Escuela de Marbella? El motivo de su creación está ligado al &lsquoboom&rsquo turístico de la década de los 60 y la urgencia de contar con plantillas adecuadamente formadas para atender a las legiones de visitantes que ya por entonces desembarcaban en la Costa del Sol. Los empresarios hoteleros de la ciudad, organizados en dos instituciones, el Sindicato de Hostelería y la Cofradía Santa Marta, detectaron hábilmente la necesidad de encauzar profesionalmente a un gran número de jóvenes de la Serranía de Ronda ante la incapacidad del sector agrario de brindarles un jornal. Pero como cuenta el que fuera director de Bellamar entre 1989 y 2014, Antonio Flores, el primer escollo con el que se toparan estos empresarios visionarios fue el vencer los miedos y prejuicios de las familias de estos jóvenes. Pues pasar de los campos a la ciudad para formarse requería de unos recursos y de una logística que estos padres no podían proporcionar a sus hijos. La solución: «Crear una institución que no sólo formara profesionalmente, sino que también acogiera, tutelara, culturizara y se responsabilizara del presente inmediato y del futuro profesional de aquellos jóvenes, hasta ese momento sin perspectiva. Una institución fiable, tutelada por el Estado y financiada con fondos públicos», explica Flores. Los empresarios sometieron a consideración del Ministerio de Trabajo un proyecto sin precedentes en España: un centro de formación con un hotel abierto al público para la práctica de sus alumnos. La idea convenció y el Gobierno trasladó la propuesta al entonces Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO), que puso en funcionamiento el centro en la primavera de 1967 mediante el arrendamiento de un pequeño hotel de 50 habitaciones en el centro de Marbella llamado San Nicolás. El éxito fue rápido e inesperado. El establecimiento era atendido por unos alumnos cuyo trabajo dirigía y supervisaba el personal docente los 365 días del año durante 24 horas, lo que suponía que había prácticas nocturnas.

Los alumnos eran captados en reuniones que se hacían en los pueblos de la Serranía de Ronda. Tras varios años, y aunque el problema del desempleo se había paliado considerablemente en la comarca, el tirón turístico demandaba más y más profesionales, por lo que nuevos solicitantes comenzaron a llegar de todos los rincones de España, al tiempo que los hoteleros se disputaban las promociones salientes. Este modelo de formación genuina atrajo al Hotel-Escuela &lsquoSan Nicolás&rsquo al mismísimo Conrad Hilton, el empresario hotelero estadounidense, fundador de la cadena de Hoteles Hilton, que mostró interés por conocer lo que se estaba haciendo en Marbella.

Los hoteleros impulsaron el proyecto para dar respuesta al &lsquoboom&rsquo turístico de los 60

La mudanza

«El Hotel-Escuela siempre quiso dar lo que el cliente pedía. Teníamos una categoría de tres estrellas y un servicio de cinco, con lo que las expectativas de los clientes quedaban cubiertas», explica Flores, que fue asimimo responsable de una evaluación encargada por el Gobierno del momento para estudiar si «convenía o no coger Bellamar». Y es que el edificio en el que estaba ubicado el Hotel-Escuela San Nicolás se quedó pequeño y se hicieron necesarias unas instalaciones más grandes y con más posibilidades de expansión. Así, a finales de 1969 la institución se trasladó al Hotel Bellamar, también bajo régimen de arrendamiento. El establecimiento ubicado en calle Pintor Pacheco estaba dotado de 70 habitaciones para clientes, pero es que además se construyó un edificio anexo para aulas y una residencia de alumnos y personal con capacidad para 150 personas. Estas instalaciones son las que permanecen en funcionamiento hoy día tras cerrarse el hotel en 1986 con idea de realizar unas obras de reforma que no llegaron a ejecutarse.

A pesar de ser un centro formativo, ya en los primeros compases de los 70, durante la temporada alta (de abril a octubre) había auténticos problemas para atender todas las peticiones de reserva, mientras que el resto del año la ocupación se mantenía en cotas más que envidiables, alrededor de un 70%. «El modelo causó curiosidad primero y, después, expectación. Personas con todo tipo de intenciones venían a visitarnos. Muchos, por tratar de reproducir los excelentes resultados formativos y de inserción. Otros, porque lo consideraban un negocio. Pensaban que un hotel atendido por alumnos que no cobraban debía de dar excelentes dividendos. Cuando veían que entre dirección, jefatura de estudios, profesores, educadores, psicólogos, coordinadores, administrativos y personal auxiliar de mantenimiento, economato, contabilidad, limpieza general, seguridad, etc. había una plantilla permanente de 125 personas, se mostraban desencantados. Había, además, 150 alumnos a los que había que alojar, mantener, dar asistencia sanitaria y proveer de ropa de trabajo. La institución no es que fuera cara. Tenía el coste que tenía que tener. Pero el modelo no podía utilizarse con fines lucrativos», afirma el antiguo director. Flores recuerda que se formaba a unos 800 alumnos al año y las ofertas de trabajo procedentes de toda España superaban las 4.000. Como curiosidad, en 1974, las propuestas laborales recibidas multiplicaron por cinco el número de alumnos graduados.

A lo largo de estos 50 años, casi 30.000 profesionales han salido de sus aulas, por lo que ya es difícil viajar por España sin encontrase con alguno de ellos, convertidos incluso en directivos o empresarios del sector. La actual directora, Carmen Sánchez, recuerda que entre la nómina de exalumnos, entre los que se contabilizan alrededor de 500 extranjeros, hay algunos tan conocidos como el chef Diego del Río o Álvaro Árbeloa, copropietario del Restaurante Ta-Kumi.

La labor entregada de esta escuela le hizo merecedora del Premio Nacional al Mérito Hostelero en 1996, convirtiéndose en la primera institución andaluza y primer centro de formación en España en recibir la distinción.

Las acciones de cooperación internacional impulsadas por la escuela Bellamar pertenecen a su faceta más desconocida. Uno de sus grandes proyectos fue la fundación del Hotel Escuela de Maputo en 1983, en los inicios de una década en los que conseguir alimentos o materiales de construcción en el país mozambiqueño constituía una verdadera odisea. Tras un lustro de andadura, este hotel escuela en el que se licenciaban 300 alumnos anualmente, se convertiría en uno de los establecimientos más exclusivos de gastronomía española de toda África. Y llegó a arrojar un beneficio anual de dos millones de dólares. El agregado de Cooperación Española responsable en el país, Antonio Flores, subraya, sin embargo, que el resultado más importante de este proyecto no fue numérico, sino su capacidad para «cambiar la cultura empresarial de la capital de un país en guerra», poniendo sobre la mesa que «la economía planificada no era el camino, que la recompensa al esfuerzo daba sus frutos a muy corto plazo».