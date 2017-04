Las playas de Marbella pierden toda la arena repuesta antes de Semana Santa

«Llueve sobre mojado», aseguran los técnicos del área municipal de Playas tras las primeras evaluaciones de daños en el litoral del término municipal por el temporal que azota el litoral andaluz desde hace dos días. De nuevo, las playas del centro de Marbella y San Pedro, donde Costas había venido actuando en los últimos dos meses, vuelven a ser las más afectadas por la pérdida de arena por el avance del mar y el fuerte oleaje. Mientras, los hoteles y chiringuitos se han visto obligados a retirar hamacas, sombrillas y canales de navegación y nado. «En algunos puntos ha desaparecido la playa y las olas golpean el murete del paseo marítimo», lamentan desde Playas.

Tan sólo se han salvado de los golpes de mar las duchas y fuentes que el Ayuntamiento ha venido resituando en varios puntos del litoral, especialmente en la zona centro. Se han colocado lo más próximo posible al paseo marítimo para evitar que vuelvan a ser arrancadas de la arena por la fuerza del mar, como venía ocurriendo.

Los trabajos de Costas, que tras la Semana Santa se habían retomado en la playa de La Venus, han tenido que suspenderse hasta la próxima semana. La arena repartida durante meses ha vuelto a desaparecer y las playas han vuelto a descarnarse. «Podemos decir que hemos vuelto al mes de diciembre», lamenta el concejal de Playas, Miguel Díaz, consciente de la situación. «Una de las zonas donde más evidente es esa pérdida de arena y la aparición de escalones que deja el mar vuelve a ser la Venus», explica el asesor municipal de Playas, Javier de Luis, quien apunta además al «juego de ponientes y levantes» que ocurre en el litoral marbellí y que propician unas peculiares situaciones de pérdida de material en un punto y su acumulación en otro. «Se suele decir que las actuaciones de regeneración de playas que se están acometiendo suponen tirar el dinero, y aunque no sean la solución más adecuada al problema que tenemos, no es del todo así», explica De Luis, incidiendo en que la arena no llega a perderse del todo en puntos como el centro de Marbella o San Pedro, sino que parte de ella es desplazada y queda acumulada junto a diques de abrigo» En el caso de Marbella, esta acumulación de arena se produce en el espigón de poniente del puerto. En San Pedro, se queda en los pequeños espigones de Guadalmina. Es precisamente de estos dos puntos de donde se suele recoger el material para el arreglo de las zonas más afectadas.

Miguel Díaz, por su parte, incide en que las zonas más dañadas, y «donde ha desaparecido prácticamente la playa, vuelven a ser Casablanca y La Fontanilla». El edil indica que las tareas de retirada de piedras en La Bajadilla han quedado suspendidas temporalmente mientras el municipio se recupera de los efectos de este nuevo temporal.

Saneamiento

Las olas han terminado afectando a varios chiringuitos, que han registrado daños por la entrada del agua. Uno de ellos, en la playa de El Fuerte; el otro, en San Pedro, en Lindavista. Precisamente en éste último punto, técnicos de la empresa aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, supervisaban ayer los efectos del temporal sobre la red de saneamiento. En esta zona el efecto de la erosión ha dejado al descubierto no solo las canalizaciones de luz y agua del chiringuito La Guayaba, sino conducciones y bocas de saneamiento (de más de un metro de alto), ofreciendo una imagen que da idea del efecto del temporal. «Han salido a la luz bocas de saneamiento que suelen estar tapadas por la arena y que tienen una altura considerable», explicaba el consejero delegado de Acosol, Manuel Cardeña, que se desplazó hasta la zona y que indicó que desde la tarde del jueves los técnicos de la empresa controlan los efectos del temporal en los municipios integrados en la Mancomunidad. Pese a todo, indicó Cardeña, «la red de saneamiento ha soportado bien los envites de las olas, como también lo ha hecho la obra ejecutada en la conducción de Lindavista, que está a la espera del permiso del Ayuntamiento para una intervención definitiva que ya ha sido incluida en el plan de inversiones de la empresa», indicó.

Los efectos del fuerte temporal han sido menores en la zona de Las Chapas donde, como suele ser habitual, el mar ha retirado parte de las dunas. Tanto el Ayuntamiento como los técnicos de Acosol realizarán un balance definitivo de los daños provocados por el temporal una vez que las autoridades determinen que ha pasado el riesgo. Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, señaló que las actuaciones para la regeneración en las playas más afectadas por el temporal de diciembre y ejecutadas por el Estado a través de la Dirección General de Costas, han evitado que los daños hayan sido menores en esta ocasión.