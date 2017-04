Los empresarios respaldan la hoja de ruta para normalizar el urbanismo de Marbella

Espaldarazo del sector empresarial andaluz a los pasos que el Ayuntamiento de Marbella empieza a dar en la búsqueda de la normalización del urbanismo local tras el varapalo judicial que tumbó el PGOU de 2010. Representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la CEM, y del Centro de iniciativas Turísticas (CIT) Marbella respaldan lo que el propio presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, calificaba ayer de «hoja de ruta y camino» del Consistorio marbellí, con la confianza en que ese trabajo comience a dar sus frutos en forma de una mayor «agilidad» en la tramitación de expedientes urbanísticos que siguen atascados en el departamento municipal.

González de Lara mantuvo un encuentro con el alcalde, José Bernal; la vicepresidenta de la CEM, Natalia Sánchez: el vicepresidente del CIT, José Luque; y la edil de Urbanismo, Isabel Pérez; dentro del acuerdo de colaboración suscrito entre el Consistorio y los empresarios el pasado año para mantener abierta una vía de diálogo y colaboración en asuntos de relevancia para el municipio. Dos ellos: el urbanismo y la propuesta lanzada desde el Ayuntamiento al Gobierno central para adelantar hasta 11 millones de euros para la ejecución de una actuación destinada a la estabilización de las playas, estuvieron ayer sobre la mesa.

«Marbella no puede permitirse dilatar más los plazos» «Marbella no puede permitirse dilatar más los plazos de un desarrollo económico que es cada vez más pujante y más cierto tras una dilatada crisis de ocho años». Es el mensaje que el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, lanzaba ayer desde Marbella apoyado en una férrea defensa de la importancia del municipio como motor económico de la región y de las oportunidades ante el repunte económico que, en el caso concreto de la ciudad, pueden escaparse ante la falta de seguridad jurídica de su urbanismo. «Estamos en un momento importante para actuar, para tomar decisiones y para dar pasos que generen seguridad, tranquilidad, estabilidad y noticias positivas para el entorno empresarial, nacional e internacional», defendió el presidente de la patronal andaluza, que subrayó que «como empresarios, queremos que Marbella lidere las inversiones en Andalucía en materia turística, inmobiliaria, equipamientos y grandes proyectos». Pero para ello –advirtió– «Marbella tiene que estar preparada y tener las herramientas técnicas, jurídicas y administrativas que permitan que esas inversiones no se pierdan o se vayan a otros destinos. Son razones más que de peso para animar al equipo de gobierno a dar estos pasos y que tengan el respaldo de los empresarios locales, malagueños y andaluces para que sea satisfactorio el recorrido para tener un marco jurídico suficientemente estable que permita aprobar licencias, proyectos y programas de muchísimas inversiones que Marbella tiene en cartera». González de Lara sacó pecho del trabajo del sector privado a la hora de afrontar el problema del urbanismo generado en Marbella tras la sentencia judicial del Supremo que tumbó el plan de 2010 y ante lo que entienden como una «falta de planificación»de las administraciones. «Hemos tenido que llevar la iniciativa ante la enorme preocupación de que no exista una solución planificada ante un tema del máximo interés, como es el urbanismo», subrayó.

El Ayuntamiento de Marbella llevará al pleno de este mes de abril la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 y la adaptación del propio plan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, el Consistorio acaba de adjudicar a un equipo integrado por cuatro catedráticos de Derecho Administrativo de la UMA la elaboración del pliego para la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, califica de «razonable y sensato» que el equipo de gobierno haya optado por esta solución que, indicó, «compartimos y que habíamos sugerido». No obstante, advirtió de que ambas medidas son «una solución transitoria con unas herramientas lo suficientemente creíbles para otorgar licencias o calificar los suelos». Por ello, pide que la tramitación para contar con un nuevo PGOU sea lo «más breve posible» y que la ciudad cuente cuanto antes con la «tranquilidad de una marca jurídica».

El presidente de la patronal andaluza hizo extensiva su petición al resto de municipios que tienen pendiente la aprobación de sus planes generales y que no han aprovechado los años de la crisis y de menor movimiento económico para poner en orden el urbanismo. «Andalucía tiene 800 municipios. Hemos vivido una crisis de ocho años. No más de un tercio de los ayuntamientos andaluces tienen PGOU aprobados. Hemos tenido tiempo suficiente para adecuar la situación urbanística de los ayuntamientos en general a las normativas y circunstancias. Cuando se produzca una consolidación del crecimiento económico, nos acordaremos de que no estamos acordes a esa situación. No desearía que ocurriera con Marbella. Cualquier paso sensato que se dé para consolidar el urbanismo de Marbella y que genere seguridad y certidumbre es bueno y positivo», indicó.

La respuesta del alcalde, José Bernal, fue en la línea de garantizar que la ciudad tendrá «una planificación de futuro de la que ha carecido el municipio anteriormente», y en este sentido defendió que si bien la «fórmula transitoria» del plan del 86 ofrecerá seguridad a los inversores, el desarrollo de la ciudad «va mucho más allá de lo urbanístico y para ello se requiere un documento que se adapte a las necesidades futuras del municipio. Si elaboramos un PGOU rápidamente para sacarlo lo antes posible sin fortificar el futuro del diseño de la ciudad podemos volver a encontrarnos con una sentencia similar del Tribunal Supremo. El que mucho corre, atrás se haya», afirmó. «Hasta en un momento delicado como este, tenemos que ver como una fortaleza los pasos que estamos llevando a cabo», apuntó.

Por su parte, el vicepresidente del CIT, José Luque, puso el acento en la necesidad de una modernización de la planta hotelera de Marbella, actuaciones condicionadas igualmente a la normalización del urbanismo. «Estamos en un buen momento económico y hay interés del inversor, pero este tren no va a estar aquí en los próximos años. Por eso, la seguridad jurídica y arreglar los temas urbanísticos en Marbella es también muy importante para los hoteleros. Ahora es el momento de renovar nuestros activos para ponernos al nivel de nuestros competidores y por encima de ellos», indicó. La intervención en la planta hotelera, dijo, «es necesaria para garantizar que Marbella sea un destino turístico competitivo ante otros enclaves que tienen problemas, pero que son coyunturales y mañana pueden volver a aparecer. La ciudad ha sufrido una inseguridad económica y jurídica y ahora hay una oportunidad para solventarla», apuntó.

La edil de Urbanismo, Isabel Pérez, respondió en este punto, que el plan del 86 «es menos restrictivo que el del 2010 y que ello beneficiará al sector». El sector empresarial ha respaldado igualmente la iniciativa del Ejecutivo local de plantear al Gobierno adelantar el dinero para ejecutar un plan de estabilización del litoral que ponga fin a la pérdida de arena que sufren las playas del municipio.