«Me siento muy orgulloso de haber unificado a la Agrupación de Cofradías»

Salvador de la Peña Luque (Marbella, 1948) se despide de la presidencia de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa tras cinco años en el cargo. Dice que su mayor logro es haber unido el órgano cofrade y apuesta por su vicepresidente, Francisco Gil, hermano mayor de la Pollinica, para que tome las riendas una vez se abra el proceso para el inminente relevo. El periodista, que recientemente perdió a su mujer tras una larga enfermedad, decide dar un paso atrás, aunque asegura que siempre estará dispuesto a meter el hombro para prestar ayuda a sus hermanos. Su salida coincide con la celebración de una Semana de Pasión plena, donde el buen tiempo ha permitido que todas las hermandades completaran su estación de penitencia.

-¿Qué balance hace de la Semana Santa 2017?

-Admiro la labor que han realizado cada una de las hermandades que han hecho su estación de penitencia desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo. Así como la labor de la Agrupación el Domingo de Resurrección, con nuestro Padre Jesús Resucitado, que llevaban las mujeres y hombres del Cautivo- Santa Marta, y la Virgen de la Victoria, que la llevaban portadores de las distintas hermandades agrupadas. Destacaría no sólo la colaboración tan grande que han prestado en el Domingo de Pascua las hermandades de Pasión, sino también las de Gloria con su participación. Además, estoy muy satisfecho porque pudimos estrenar el nuevo trono para el Resucitado, que hemos comprado de segunda mano a la hermandad del Nazareno de Torredelcampo, en Jaén. Y eso fue gracias al esfuerzo que realizaron algunos hermanos, sobre todo del Cautivo-Santa Marta, que se dieron una paliza el sábado para poder montarlo, ya que llegó a las tres y media largas de la tarde. Al margen de todo esto, Marbella estaba si no al cien por cien, rozando el lleno, y eso ha hecho que luzcan más cada uno de los desfiles procesionales.

-¿Quién ha sufragado el nuevo trono del Resucitado?

-Ese trono lo ha pagado el fondo que tiene la Agrupación de Cofradías, que tiene como Sagrados Titulares al Resucitado y a la Virgen de la Victoria. Los gastos de la banda de música, los adornos florales y demás gastos se afrontan con la subvención que se recibe, puesto que hace un par de años decidimos suspender momentáneamente la cuota anual de participación que tienen las hermandades con la Agrupación por los problemillas que tienen para organizar sus propias salidas procesionales.

-El accidente que sufrió el hombre de trono de la Columna ha sido el único contratiempo de esta Semana Santa. ¿Qué sucedió?

-Afortunadamente, lo digo entre comillas, le pasó a Borja, que es un hombre de trono de la Columna y del Nazareno, una persona entrañable. Sucedió que se rompió uno de los apoyos que lleva el brazo movible del sayón y en lugar de quedarse sobre la mesa del trono rebotó y le dio en la cabeza. Cada una de las hermandades, aparte de la Agrupación, lleva un seguro de Responsabilidad Civil, tuvieron que ponerle unos puntos de sutura y no pasó nada más. De hecho, esta Semana Santa ha dado varios toques de alzada de distintos trono. Nos alegramos que haya sido a uno de los nuestros y no a alguien del público, porque si no hubiera sido peor.

-¿Qué grado de madurez y respeto muestran los marbellíes y los visitantes al paso de los tronos?

-En este aspecto estoy gratamente sorprendido porque ha habido un respeto por las calles impresionante, que hacía mucho tiempo no veía. Incluso, mucha gente se ponía de pie al pasar las imágenes, lo que no pasaba desde hace años. Yo creo que la gente se ha concienciado de ese revés que quieren dar algunos en España a los desfiles procesionales y por eso el público se ha volcado.

-¿Y hay algo que mejorar?

-Siempre hay algo que mejorar. Ya este año se ha conseguido que en Ramón y Cajal se pongan 110 metros de valla para achicar el centro del recorrido de las cofradías, con eso hemos conseguido que también se estropeen menos los jardines porque la gente ya no está encima de ellos. Luego, en la tribuna de venia, han querido poner una plataforma para minusválidos, que no ha sido ocupada por este colectivo sino por otras personas. Yo ya he hablado con el alcalde, con el que he coincidido en los desfiles, y habrá que tomar una decisión y mejorar este aspecto para el próximo año. Y algunos recorridos quizá son excesivamente largos, porque no es bonito que a determinadas horas y en ciertos sectores no encuentres gente viendo la procesión.

-¿Qué recorridos acortaría?

-Sobre todo los recorridos de Lunes y Martes Santo porque la gente trabaja al día siguiente. En cualquier caso esa decisión compete a cada una de las hermandades, porque la Agrupación deja, naturalmente, una cierta libertad en este sentido.

-Esta ha sido su última Semana Santa como presidente de la Agrupación. ¿Cómo la ha vivido?

-He vivido cuatro Semanas Santas a lo largo de los cinco años que he sido presidente de la Agrupación. Este Martes Santo vino a visitarnos el Obispo, Jesús Catalá, la primera vez que un obispo de la Diócesis de Málaga acude a la Semana Santa de Marbella en toda la historia. Estuvo saludando a cada uno de los hermanos mayores, a los que fue presentando don José López Solórzano (párroco y consiliario de la Agrupación de Cofradías) y cuando llegó a mí, don José le dijo que era mi último año y le contó las circunstancias que había atravesado. Y el obispo dijo: «estará pero sin cargo. Su cara me dice que no es de los que abandonan». Eso me llenó de satisfacción.

-¿Y acertó el obispo?

-El señor obispo acertó. Estaré ayudando a los que me lo pidan.

-¿Cuál es la hoja de ruta a seguir para la renovación del órgano cofrade?

-Ahora tenemos que convocar cabildo de elecciones y abrir el capítulo de presentación de candidaturas. Yo creo que para finales de mayo o junio se harán las elecciones.

-¿Cuántas candidaturas se prevén que se presenten?

-No se ha oído nada. Y me gustaría que la candidatura que yo tengo en mente saliera.

-¿Y qué tiene en mente? ¿Me lo va a decir?

-Pues sí, se lo voy a decir. Pienso en mi vicepresidente, Francisco Gil, hermano mayor de la Pollinica, que termina este año y aunque podría seguir cuatro más no se va a presentar porque se va a postular como presidente de la Agrupación.

-¿Qué motivos le llevan a avalar a Francisco Gil?

-Yo no puedo olvidar que como vicepresidente ha sido genial, pero es que además durante casi un año ha hecho las funciones de presidente igualmente bien. Al principio, me dijo que no, que él quería renovar por otros cuatro años como hermano mayor de la Pollinica, luego, lo pensó, lo hablaría con su gente...

-Este 2017 será un año de renovaciones en el mundo cofrade.

-A primeros de año se produjo la renovación en el Calvario y en los próximos meses habrá elecciones y se producirán relevos en la Agrupación, Pollinica, Soledad, Rocío y el Carmen.

-¿Cómo valora el polémico vídeo de las mujeres de Santa Marta en plena Cuaresma?

-Este asunto se ha sacado de contexto. Yo sentía que el Domingo de Resurrección no hubiese nadie de las televisiones que han movido toda esta historia para pegarle un palo a la religión y a la religiosidad de las hermandades y cofradías. Me hubiera gustado que esos medios nacionales se hubieran hecho eco también de la labor de esas mujeres porque eso ha sido una cosa muy aislada. Termina la melodía de ensayo, detrás había grabado esa música y de broma empezaron a bailar, ya está, nada más.

-¿Las cofradías y hermandades tienen problemas para encontrar hombres de trono y nazarenos?

-No ha habido ningún problema en ese sentido, algunas han estado un poco preocupadas esta Cuaresma porque faltaban algunos hombres de trono, pero la diosa fortuna ha hecho que la gente llegue y las salidas se hayan hecho sin problemas.

-¿Cuáles son las hermandades que necesitan encomendarse al cielo para que lleguen esos hombres?

-En realidad casi todas. La única que nunca tiene problemas es el Nazareno.

-¿La fragmentación de la Agrupación ha sido un paso atrás?

-No. Todo lo contrario, porque las hermandades de Gloria han cogido el sitio que ellas necesitaban y querían.

-¿Y la separación de la Cofradía de San Pedro también ha sido acertada?

-Pues sí, entre otras cosas están alejados del núcleo de Marbella para algo tan fundamental como las reuniones. Nos pidieron salirse de la Agrupación porque lo consideraron oportuno y la separación se ha hecho muy bien.

-¿Qué se lleva de estos cinco años al frente de la Agrupación?

-Me siento muy orgulloso de haber conseguido unificar a la Agrupación de Cofradías, que no está sólo para repartir la subvención que llega. Además, he tenido una Junta Permanente que ha estado apoyándome totalmente. Y por último, me llevo el apoyo que he recibido durante el trance personal que he vivido. Mi corazón rebosa de alegría por cómo se ha portado conmigo la gente que compone la Agrupación, lo digo sinceramente. Esas son las cosas más relevantes, Y luego, con don José, el consiliario de la Agrupación, me une gran amistad desde que llegó a Marbella, y él ha sido un punto de apoyo enorme. He tenido también la satisfacción de que después de haberse celebrado elecciones en el Calvario, donde ha salido Jesús Madueño como hermano mayor con su nueva junta, coincide que don Rafael, el nuevo párroco del Calvario, se hace consiliario de esa hermandad. Me puse a su entera disposición y hemos tenido un entendimiento extraordinario.

-¿Le gustaría añadir algo más?

-Me gustaría destacar que para mí haber sido el presidente de la Agrupación de Cofradías de Marbella ha sido algo grande en mi vida, que me ha llegado en momentos muy difíciles, pero que me he sentido muy arropado. Me siento inmensamente orgulloso de haber unido a los miembros de la Agrupación, que ya no son hermanos mayores, sino hermanos de verdad, al margen de sus cargos en cada una de las cofradías.