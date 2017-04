«El turismo nupcial es un arma potente para combatir la estacionalidad»

El Grupo BLK, compañía con más de tres décadas de experiencia en el marketing ferial, es el compañero de viaje que ha elegido el Ayuntamiento de Marbella para conquistar bodas internacionales de alto nivel. Recién aterrizado de la feria especializada de Birmingham (Reino Unido), el gerente del grupo, Manuel Maya, desgrana el potencial de la Milla de Oro para captar cuota de negocio en este mercado que, asegura, además de complementario, es un aliado para luchar contra la estacionalidad: «los novios no se quieren casar en temporada alta», señala.

¿Cuál ha sido el detonante para mudar las oficinas del grupo de Badajoz a Marbella?

El detonante ha sido el gran potencial que vemos en el turismo nupcial, un sector emergente muy importante y complementario a la oferta turística de España, y en especial a la oferta que brinda Marbella. Hay un turismo nupcial cultural, gastronómico... pero particularmente la playa tiene un potencial enorme, así nos lo han trasladado en la feria de Birmingham.

«En España el turismo nupcial está abandonado, pero Italia ingresa cientos de millones anuales por este concepto»

Marbella fue la única ciudad española presente en esta feria a la que acudió BLK junto al Ayuntamiento de la ciudad. ¿El sector turístico español no presta atención a este segmento o es que no todos los destinos pueden jugar en esa división?

El sector turístico español está en un proceso de piloto automático, nos hemos puesto en una zona de confort. Vienen los turistas prácticamente sin que los llamemos, tenemos un potencial enorme en la Costa del Sol y en el resto del país y, por tanto, estamos relajados. Hay estudios que dicen que los dos segmentos que más están creciendo son el turismo de ‘shopping’ y el turismo nupcial. En España, el turismo nupcial está abandonado, pero no así en otros países. Italia ingresa cientos y cientos de millones de euros anuales en concepto de turismo nupcial.

¿A qué tipo de acuerdos ha llegado su grupo con el Ayuntamiento?

Hemos firmado un acuerdo de colaboración en el que básicamente lo que le pedimos al Ayuntamiento de Marbella es que nos acompañe desde el punto de vista institucional. El único apoyo que nos va a brindar es la financiación de un ‘fam-trip’ para facilitar la venida de operadores especializados a la ciudad. Todo lo demás lo está desarrollando nuestra compañía de acuerdo a este convenio de colaboración. Y para nosotros es más que suficiente. No obstante, hemos pedido al Ayuntamiento que conforme una mesa del turismo nupcial para conocer por dónde quiere orientar el sector turístico este nicho de mercado y, a partir de ahí, podamos abordar proyectos conjuntos.

Pero usted ya ha tenido contactos con empresarios de Marbella.

Sí. A raíz de nuestros encuentros empresas importantes del sector hotelero de Marbella nos dicen que, además de turismo nupcial en los mercados internacionales, hay un turismo nupcial muy emergente que está concentrado en Madrid y País Vasco. Por tanto, queremos orientar nuestras acciones hacia ese cliente final español, mientras que en los mercados extranjeros nos dirigiremos a los profesionales. Lo de Birmingham y Londres, donde también hemos estado, hay que entenderlo como una prospección de mercado.

¿Qué se gana al trabajar con estos touroperadores especializados?

Los operadores especializados tienen catálogos, ofertas paquetizadas muy importantes para convencer al novio de a dónde tiene que ir. Si en ese catálogo no aparece España, y en este caso Marbella, estamos perdiendo una oportunidad de negocio. Por lo tanto, los esfuerzos en el mercado internacional los centraremos en atraer profesionales, porque el objetivo final es que Marbella pudiera capitalizar el turismo nupcial en España.

Si no se abandona al cliente final, ¿por qué se ha suspendido la feria de bodas que se iba a celebrar este mes en Marbella?

El estudio de mercado que hemos hecho nos dice que no hay un equilibrio entre la oferta de lujo específica de Marbella y el cliente que está en la zona. La feria se orientará el año que viene al mercado profesional. ¿A quién le ofreces Olivia Valere? ¿A los novios de Fuengirola o a los de Torremolinos? Nos encontramos con una distorsión del mercado que nos empuja a tomar decisiones a tiempo, porque no queríamos hacer un evento que pudiera dar una visión más local que desdibujara la proyección internacional del proyecto. Además, estas empresas no visualizaban la presencia física en la feria. ¿Dónde existen los novios que se van a casar en Marbella? Fuera de Marbella. Vamos a buscarlos.

El Ayuntamiento ha calculado que la repercusión media para el sector turístico por cada boda internacional celebrada en Marbella puede rondar los 300.000 euros. ¿Son cálculos demasiado optimistas o se quedan cortos?

En el sector de bodas internacionales hacer estimaciones es muy complicado porque el factor que menos determina una boda internacional es el precio. Creo que esos resultados que da el concejal de Turismo (Javier Porcuna) son exageradamente prudentes. Le puedo hablar de bodas que se van a hacer en Olivia Valere en las que esa cifra no llegaría ni al 40% del coste total de la fiesta. Estamos ante un mercado que tiene muchas posibles fotografías, porque no solamente es el evento. Es traer un grupo que viene orientado al consumo, que además trabaja la estacionalidad, porque los novios no quieren temporada alta, y que en definitiva viene a vivir una experiencia única donde el factor económico no es lo determinante, sino el poder disfrutar de unas condiciones excepcionales en lugares de lujo.

¿Qué agenda se ha previsto para el primer ‘fam-trip’ del 20 al 22 de abril?

La agenda está todavía conformándose, lo que sí puedo decir es que vienen los mayores operadores de Reino Unido: ‘wedding planners’ y medios de comunicación. Este ‘fam-trip’ lo hemos acordado con el operador líder del sector nupcial de Reino Unido, The National Wedding Show, una corporación que hace las ferias más importantes -Londres, Mánchester y Birmingham-, y que además tiene cabeceras libres en el sector nupcial. Ellos han sido los que se han encargado de hacer la selección y convencer a los ‘wedding planners’ y periodistas que van a viajar, lógicamente con nuestra supervisión para que haya un equilibrio de negocio e impacto mediático en este evento. En principio vendrán entre 10 y 12 personas, que es el tipo ideal de un ‘fam-trip’ para que puedan ser atendidos y puedan visitar los lugares de la mejor manera posible.

¿Qué tipo de boda internacional se quiere atraer?

Bodas internacionales de todo tipo. Piense que uno de los ‘wedding planners’ que viene realiza eventos para la familia real de Reino Unido, vienen otros ‘wedding planners’ que trabajan a un nivel que podríamos definir medio, pero claro todos estos clientes trabajan siempre con un menú de las 200 libras esterlinas, por tanto nosotros consideramos que el nicho de mercado de Marbella son bodas internacionales de nivel medio-alto.

¿Cuáles son las fortalezas y los hándicaps de Marbella?

La marca y lo que supone Marbella desde el punto de vista de la oferta es su gran fortaleza. Pero aquí existen importantísimas debilidades y es que no hay un sector estructurado en torno al turismo nupcial. El turismo nupcial no sólo busca que un hotel determinado tenga una oferta cualificada, sino que el destino pueda darle un recorrido a ese grupo que viene con servicios de excelencia. La otra debilidad que yo destacaría compete a todo el país y es una dificultad desde el punto de vista burocrático para que personas extranjeras puedan casarse legalmente en España. Tenemos una administración lenta que retrae a las parejas a la hora de contraer matrimonio en España. Una pareja de Reino Unido que decida casarse en Portugal en un tiempo récord tiene preparada toda la documentación, si lo quiere hacer en Italia ese tiempo récord es menor porque el país tiene todo un aparato administrativo orientado al turismo nupcial, en España, no.

¿El turismo nupcial es un arma para luchar contra la estacionalidad?

Sin duda, muy potente. Estamos hablando de grupos, no se viene a casar una pareja de novios solos. No calibramos aún lo que significa el turismo nupcial como arma para combatir la estacionalidad y como un negocio complementario, porque al final estamos trayendo grupos orientados al consumo, que no vienen a regatear. Y si alguien viene a por lujo a Marbella no hay miedo, lo tenemos todo.