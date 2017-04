El grupo municipal popular exige a Bernal que gestione el expediente de la A-7

El concejal del Partido Popular Javier García reclamó ayer el alcalde, José Bernal, que colabore con el Ministerio de Fomento en la gestión del proyecto para acondicionar los accesos de la A-7 a su paso por Marbella. García criticó que Bernal haya adelantado que el Ayuntamiento no trabajará en la puesta a disposición del Gobierno del suelo afectado por ese proyecto por no entrar en sus competencias y aseguró que el alcalde miente cuando dice que el requisito de la puesta a disposición de los terrenos por parte de la Administración local no figuraba en anteriores presupuestos y que se ha incorporado en este ejercicio por primera vez. Según García, se trata de una práctica que se hace siempre y el Ayuntamiento debería comenzar a reunirse con los propietarios para obtener esos suelos.

El concejal afirmó que el gobierno municipal debe ponerse a trabajar en este asunto para evitar que suceda lo mismo que con el Museo del Grabado, ya que, aseguró, la partida para la ampliación de la pinacoteca que figuraba en los presupuestos del año pasado no aparece en los de este ejercicio porque se ha perdido «por la falta de eficacia» del Ayuntamiento.

García afirmó que el Museo del Grabado Español Contemporáneo, que era una referencia nacional, ha dejado de serlo a causa de la mala gestión del Ayuntamiento de Marbella.