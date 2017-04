El PSOE censura los presupuestos y sostiene que el proyecto del tren es «un timo del PP»

El PSOE arremetió ayer contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno y denunció que es especialmente lesivopara Marbella, la provincia de Málaga y el conjunto de Andalucía. En una comparecencia en la que estuvo acompañado por el secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, y el portavoz socialista en la Costa del Sol, José Antonio Gómez, el alcalde, José Bernal, calificó de «continuada mentira» el proyecto del tren litoral, al que Conejo se refirió como «el timo del PP».

Bernal criticó que el paseo marítimo «no vaya a recibir ni un solo euro del Gobierno de Rajoy» a pesar de los graves daños del último temporal, en cuya reparación el Ayuntamiento ha tenido que invertir fondos propios pese tratarse de una cuestión que está fuera de sus competencias. «En los presupuestos de 2017 no van, ni en forma de inversiones, ninguna de las actuaciones necesarias para arreglar los efectos de la última tromba de agua, cuantificadas en más de 27 millones de euros», protestó Bernal.

El alcalde aseguró que Marbella es la segunda ciudad de Andalucía por Producto Interior Bruto y pese a ello está castigada por el Gobierno. Además de referirse a los accesos a Puerto Banús, a la comisaría de la Policía Nacional, al cuartel de la Guardia Civil y a la ampliación del Museo del Grabado, cuestiones ausentes de los presupuestos, Bernal aludió a la partida de un millón de euros destinada a los accesos a la A-7 y adelantó que no se llegará a ejecutar. Esta partida, a la que considera irrisoria, incluye la advertencia de que el Ayuntamiento de Marbella realice previamente las expropiaciones de suelo. Se trata de una condición que no contemplaba en los ejercicios anteriores, en las que tampoco llegó a ejecutarse. Bernal indicó que la Administración municipal no puede hacerse cargo de esa gestión, ya que está fuera de sus competencias.

Bernal adelantó que el Ayuntamiento no se hará cargo de las expropiaciones

«Son muchas las cosas desatendidas, pero aún es más grave la continua mentira del PP con el tren litoral, ya van cinco años de promesas incumplidas y para eso están las hemerotecas», recordó.

350.000 euros

También Francisco Conejo se refirió a este proyecto y dijo que si se habla de partidas ridículas, la palma se la lleva la prolongación del Cercanías a Marbella y Estepona, con apenas 350.000 euros. Recordó en ese sentido que la exministra de Fomento Ana Pastor se comprometió en 2012 a llevar a cabo los estudios informativos; algo que volvió a anunciar en 2013. «En 2014se comprometió a que el estudio estaría finalizado en otoño, a principios de 2015 dijo que el estudio estaba a punto de terminarse y que la presentación se haría en el primer trimestre del año. Y en febrero de 2016 aseguró que una consultora estaba culminando el estudio de las alternativas y se haría la presentación en pocos meses», recordó.

«Tras cuatro años de promesas incumplidas del Gobierno del PP y cantidades ridículas en los presupuestos que no se han ejecutado, el PP nos vende ahora que el estudio estará para finales de verano. Lo del PP y el Cercanías a Marbella es un timo. Llevan más de cuatro años estudiando la prolongación del Cercanías», dijo.

También censuró la ausencia de planes de dinamización turística y de programas de recualificación de infraestructuras hoteleras. A su juicio, con estos presupuestos el Gobierno de Rajoy está «frenando las posibilidades turísticas, económicas y de creación de empleo de unos de los territorios con más potencial de España».

Por eso acuscó a los presidentes del PP-A y del PP de Málaga, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente, y a su par den el PP de Marbella, Ángeles Muñoz, de ser «los cómplices de estos presupuestos que frenan las posibilidades de Marbella y la Costa del Sol».