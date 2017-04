La falta de estabilidad del embovedado de Arroyo Primero obliga estudiar un cambio del proyecto del bulevar de Marbella

El acto simbólico de colocación de la primera piedra de las obras tuvo lugar en diciembre pasado. El entorno quedó perfectamente vallado, entraron las máquinas y comenzaron los movimientos de tierra. Hasta el día de hoy, poco han avanzado los trabajos para transformar en un gran parque bulevar el espacio que hasta hace pocos meses era un aparcamiento y la ubicación del mercadillo de los lunes en la zona de Las Albarizas. ¿Qué ha ocurrido para que la intervención esté prácticamente parada y apenas se vea movimiento en la zona? La razón hay que buscarla bajo tierra y en la fecha en la que se acometió la obra para el embovedado del arroyo que da nombre de la zona: Arroyo Primero. Los técnicos han comprobado que la estabilidad que presenta a día de hoy parte de este embovedado podría no garantizar la ejecución del proyecto tal y como está diseñado. Así lo indica la concejala de Obras, Blanca Fernández, quien explica que «parte de ese embovedado se realizó con un material que no era propio de la zona y que ahora no se encuentra en un estado «de compactado que, a determinada profundidad, garantice que pueda aguantar el peso del graderío previsto en superficie justo en este punto».

Este giro en la ejecución del proyecto ha obligado a realizar estudios geotécnicos añadidos a la intervención que determinen qué se puede hacer en el subsuelo para solucionar esta situación, para los que se siguen realizando mediciones y cálculos. De todos estos trabajos saldrá la solución definitiva que podría obligar, como reconoce Blanca Fernández, a una modificación parcial del proyecto, que consistiría fundamentalmente en el refuerzo del embovedado mediante pantallas de micropilotes que garanticen la estabilidad.

La edil indica que mientras se siguen realizando los estudios en este punto concreto de la zona, la obra «continúa con los movimientos de tierra en el resto del área que no está afectado por esta situación».

La empresa sevillana Construcciones Maygar S.L. es la encargada, tras ganar el concurso de obras, de dar forma al parque-bulevar ideado sobre 15.000 metros cuadrados por los arquitectos Elisa Cepedano y Roberto Barrios. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.642.000 euros aportados por la Diputación de Málaga.

Espacio sin uso

La intervención en la zona persigue la recuperación de un espacio sin uso para disfrute ciudadano, aumentar la movilidad de la zona para permitir la conexión con las calles del casco urbano y sistemas de zonas verdes a ambos lados del Arroyo Primero y, finalmente, la adecuación y fomento del uso social del espacio y su entorno en sus aspectos didácticos, deportivos, recreativos, de ocio y culturales.

Si se confirma la necesidad de refuerzo del embovedado, se podría optar por pantallas de micropilotes

La idea pasa por dotar de uso al solar que dejó el embovedado del Arroyo Primero y que se venía utilizando para el mercadillo de los lunes y como pista para las prácticas de las autoescuelas. No alcanzará la dimensión del bulevar de San Pedro, con 55.000 metros cuadrados, pero sí le seguirá de cerca con una extensión de 40.000 metros cuadrados de área de intervención completa.

La creación de este gran parque urbano en Marbella se hará por fases y en conjunto requerirá de una inversión cercana a los cinco millones de euros. Esta primera fase en ejecución afecta a un espacio con una superficie de 15.622 metros cuadrados, delimitado al norte por la calle José Iturbe; al sur por la avenida de Las Albarizas; al oeste por la calle Alfredo Palma y al este por la avenida José Manuel Vallés.

La obra en Arroyo Primero persigue transformar un espacio sin uso en un parque bulevar

Dentro del objetivo de la recuperación del Arroyo Primero para uso ciudadano las obras contemplan la urbanización del mismo, la construcción de un auditorio al aire libre, de similares características al existente en el bulevar sampedreño; la ejecución de un quiosco bar con terraza; zonas de juegos infantiles; pérgolas para dar sombra; fuentes y láminas de agua ornamentales y mobiliario urbano. Igualmente se deberán acometer el acondicionamiento de zonas verdes y plantaciones arbustivas y de arbolados, la pavimentación de las zonas de estancia, obras de saneamiento y drenaje, la instalación de abastecimiento y riego, y de alumbrado público con criterios de eficiencia energética.

Aesta primera fase seguirían otras dos actuaciones en la misma zona que completarían el que está considerado uno de los proyectos públicos más destacados del mandato. Una, en la parte alta de Arroyo Primero, en la zona de la calle José Manuel Vallés, con la creación de un carril bici y mejoras de infraestructuras, y la otra, en la parcela que da acceso a la calle Alfredo Palma. Estos proyectos carecen aún de financiación.