La falta de estabilidad en Arroyo Primero obliga a cambiar el proyecto del bulevar

::El acto simbólico de colocación de la primera piedra de las obras tuvo lugar en diciembre pasado. El entorno quedó perfectamente vallado, entraron las máquinas y comenzaron los movimientos de tierra. Hasta el día de hoy, poco han avanzado los trabajos para transformar en un gran parque bulevar el espacio que hasta hace pocos meses era un aparcamiento y la ubicación del mercadillo de los lunes en la zona de Las Albarizas. ¿Qué ha ocurrido para que la intervención esté prácticamente parada y apenas se vea movimiento en la zona? La razón hay que buscarla bajo tierra y en la fecha en la que se acometió la obra para el embovedado del arroyo que da nombre de la zona: Arroyo Primero. Los técnicos han comprobado que la estabilidad que presenta a día de hoy parte de este embovedado podría no garantizar la ejecución del proyecto tal y como está diseñado. Así lo indica la concejala de Obras, Blanca Fernández, quien explica que «parte de ese embovedado se realizó con un material que no era propio de la zona y que ahora no se encuentra en un estado «de compactado que, a determinada profundidad, garantice que pueda aguantar el peso del graderío previsto en superficie justo en este punto».

Este giro en la ejecución del proyecto ha obligado a realizar estudios geotécnicos añadidos a la intervención que determinen qué se puede hacer en el subsuelo para solucionar esta situación, para los que se siguen realizando mediciones y cálculos. De todos estos trabajos saldrá la solución definitiva que podría obligar, como reconoce Blanca Fernández, a una modificación parcial del proyecto, que consistiría fundamentalmente en el refuerzo del embovedado mediante pantallas de micropilotes que garanticen la estabilidad.