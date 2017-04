El alcalde rechaza que Marbella sea antitaurina aunque ahora no se puedan celebrar festejos

El alcalde, José Bernal, rechazó ayer que el de Marbella se haya convertido en un ayuntamiento antitaurino y atribuyó a la falta de respaldo social que no se sigan celebrando festejos en la ciudad. Bernal aseguró que ha sido el concesionario de la plaza quien ha optado por no seguir adelante después de que el gobierno se negara a concederle una subvención para seguir adelante. El Ayuntamiento rescatará el recinto para organizar eventos culturales.

«Nos hemos encontrado con una plaza de toros cuyo concesionario ha rechazado seguir adelante, socialmente no son atractivos los toros en Marbella», aseguró el alcalde para explicar el bajo nivel de actividad de la plaza, donde hace hace años que no se celebra un espectáculo taurino de cierta relevancia.

«Lo que hemos hecho es rescatar un edificio simbólico para la ciudad y ponerlo nuevamente en el circuito de generación económica; con los toros y con los toreros y las toreras no tenemos nada en contra», subrayó Bernal, que descartó no obstante que la plaza de toros de Marbella pueda acoger en el futuro espectáculos taurinos. «Si fuera factible, se podría celebrar una corrida de toros en Puerto Banús, nosotros como administración no tenemos nada en contra», dijo.

La plaza de Banús, propiedad de la empresa Construcciones Salamanca, acogió su último festejo taurino en 2000. En 2010 fue por última vez escenario de un concierto, y el año pasado un informe técnico impidió que se abriera al público para un espectáculo musical. El recinto se encuentra a la venta desde hace años.

En relación a la negativa del equipo de gobierno municipal a conceder una subvención a la concesionaria de la plaza de Marbella, Bernal aseguró que la decisión no es producto de una posición contraria a la fiesta de los toros por parte del tripartito, sino porque existen en la ciudad otras necesidades más acuciantes. «La ciudad no va a subvencionar a los toros, no porque esté en contra sino porque siempre hay colectivos a los que hay que priorizar en las subvenciones», aseguró.

En ese sentido, indicó que ante el rechazo de la concesionaria a seguir adelante con la gestión de la plaza, el Ayuntamiento asume esa tarea y lo hace con el objetivo de incorporarlo a la oferta cultural de la ciudad. «Al no existir oferta no vamos a dejar un edificio que es fundamental para el desarrollo económico de la zona, la vamos a incorporar a la empresa pública del Palacio de Congresos para que sea un punto de ocio donde se puedan ofertar eventos de todas las características», dijo en relación al futuro uso del coso, donde quedan descartada la celebración de festejos taurinos.

Para el alcalde, se trata de unas instalaciones simbólicas para la ciudad y con capacidad para acoger eventos que pueden generar un flujo importante de creación de riqueza para Marbella.

El alcalde realizó ayer estas matizaciones después de que SUR informara de que el Ayuntamiento está trabajando en los trámites necesarios para hacerse cargo de la gestión de la Plaza de Toros de Marbella, en manos de la empresa El Toreo S.L. desde la época de Gil, y después de que sus responsables comunicaran hace unos meses al gobierno tripartito su renuncia a seguir con la adjudicación.

El coso había dejado de ser rentable hace tiempo y la empresa pretendía una subvención municipal para seguir, una aspiración muy alejada de las posiciones del equipo de gobierno, en el que hay fuerzas políticas, como Izquierda Unida, frontalmente contrarias a las corridas de toros.

Condiciones

De hecho, una de las condiciones marcadas por el grupo municipal de CSSP-Podemos para apoyar el presupuesto municipal de 2017 había sido la recuperación de la plaza de toros para la gestión municipal, su rehabilitación, ya que se encuentra en un pésimo estado de conservación, y su utilización como escenario de eventos culturales.

Los presupuestos municipales de este año, aprobados con el respaldo de la formación morada, incluyen una partida de 125.000 euros para el acondicionamiento del recinto.