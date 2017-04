El PP insta al tripartito a que brinde los suelos junto a la A-7 a Fomento para licitar las mejoras

Tal y como sucedió en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella el pasado viernes, el Partido Popular volvió ayer a reclamar al equipo de gobierno que ponga a disposición del Ministerio de Fomento los suelos junto a la A-7 para que se ejecute el plan de mejoras en los accesos y viales de servicio de la autovía comprometido hace años desde Madrid. El grupo municipal del PP subraya que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado recoge un millón de euros para ejecutar el proyecto entre Río Real y Marbella. Sin embargo, desde el gobierno local desconfían y recuerdan que la partida, que en un primero momento se cifró en 50 millones y que se ha ido reduciendo paulatinamente, queda intacta presupuesto tras presupuesto sin que se produzca ninguna mejora en la zona de Las Chapas.

El concejal del PP Javier García apuntó que el proyecto de mejora de la A-7 tiene un coste de 4 millones de euros y un carácter plurianual. Es por ello, que el edil instó al Ayuntamiento de Marbella a poner a disposición del Ministerio de Fomento los suelos necesarios para licitar y ejecutar esta actuación, lo que implica iniciar los expedientes de expropiación voluntarios o forzosos.

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, puso en cuestión que el referido millón de euros vaya realmente a ejecutarse y, en este sentido, afirmó que la única mejora en los accesos de la zona vendrá derivada de la inversión hotelera recientemente anunciada, que destinará varios millones de euros a este fin. «El señor Javier García, que en el último Pleno instaba al equipo de gobierno a proceder a la expropiación urgente de los terrenos junto a la A-7 porque era inminente el inicio de los trabajos por parte del Ministerio de Fomento, nos sorprende ahora con el presunto millón de euros que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, afirmando que tiene algo que ver con ese proyecto arrastrado durante años, que primero se cifró en más de 50 millones de euros y que ahora se trata de olvidar reduciendo de forma permanente la cantidad consignada sin que se produzca ninguna mejora en la zona de Las Chapas», indicó el portavoz. Porcuna echó en cara a los populares que busque interpretaciones beneficiosas para la «rácana actitud» del Gobierno central con Marbella y que acepte lo que venga de Madrid.

Otras partidas

El portavoz del equipo de gobierno contestaba de esta manera al edil popular, que ayer reivindicó los más de 2 millones de euros que recoge el borrador los PGE para Marbella. García no sólo se refirió al proyecto de mejora de la A-7, sino a los 350.000 euros para la realización de los correspondientes estudios técnicos del tren litoral, los 141.000 euros para mejoras de la eficiencia energética de la desaladora, los 1,7 millones para la reutilización de las aguas residuales de la EDAR de la Víbora, o los 1,1 millones destinados a los aportes de arena en las playas. García contratacaba las declaraciones del alcalde que en la víspera aseguró que los presupuestos no contemplaban ninguna partida necesaria para la ciudad. «Bernal se ha debido confundir con los presupuestos de la Junta de Andalucía, en los que sí que es verdad que no aparece ninguna partida nominal para la ciudad», dijo el edil del PP con socarronería.