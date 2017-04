La Costa del Sol responde al SOS de la Asociación Danesa contra el Cáncer

Hace unos meses, la Asociación Danesa contra el Cáncer lanzaba una campaña dirigida a los principales destinos turísticos de la población nórdica, entre ellos España, haciendo un llamamiento a la colaboración para evitar que las cifras de cáncer de piel en ese país sigan creciendo. ‘Help a dane’ (www.helpadane.com/spain) se hizo viral, y la Costa del Sol, donde el distrito sanitario y la agencia sanitaria llevan 8 años trabajando en un proyecto de fotoprotección, ha respondido dirigiendo su estrategia de este verano hacia el turista nórdico. En la iniciativa se han implicado, además de la Junta, el Consulado de Dinamarca en Málaga y los ayuntamientos de Marbella, Manilva, Ojén, Torremolinos, Benahavís, Casares, Estepona, Istán, Benalmádena, Fuengirola y Mijas.

La población diana de esta iniciativa son tanto turistas como residentes escandinavos, con el objetivo de que fomenten hábitos saludables de fotoprotección, se reduzcan las tasas de quemaduras solares y se impulse el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Según los datos que maneja la administración, Dinamarca tiene una tasa de melanoma de 19,2 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Noruega (con 18,8), Suecia (con 18) y Finlandia (con 12,6). En España la tasa es de 6,9 casos, cifra que en la Costa del Sol se eleva hasta los 17. Para ello, las campañas de acción se trasladarán a aquellos centros y lugares donde será más fácil acceder a esta población para que el mensaje sea directo y cale. En el ámbito sanitario, los 14 centros de salud y 14 ambulatorios, además del Hospital Costa del Sol, el CARE de Mijas y el HAR de Benalmádena. En el escolar, se intervendrá en las escuelas suecas de Fuengirola y Marbella, las escuelas danesa y noruega de Benalmádena y el colegio finlandés de Fuengirola. Junto a ellos, oficinas de turismo, rent a car, medios de comunicación, líneas aéreas escandinavas y empresas turísticas que trabajen con estos turistas como clientes y que quieran participar.

Colegios, centros sanitarios, empresas del sector turístico, Junta y ayuntamientos, se implican en la iniciativa

¿Cómo trasladar un mensaje que de entrada puede resultar impactante como el de los riesgos del sol a unos turistas que vienen precisamente a disfrutar del clima durante unos días? La cuestión se planteó ayer durante la jornada celebrada en el Andalucía Lab para la presentación de la campaña –que estuvo presidida por el gerente del Costa del Sol, Torcuato Romero, y la edil de Sanidad de Marbella, Ana Leschiera– y en la que representantes de instituciones públicas y entidades privadas vinculadas con la población extranjera que reside o veranea en la Costa del Sol pusieron sobre la mesa algunas cuestiones que serán tenidas en cuenta en la campaña del Distrito Sanitario Costa del Sol. «En dos o tres días se quieren llevar todo el sol a sus países», explica Juan Valentín, representante de la cadena de hoteles Playa Senator, la primera que se implicó en el proyecto de fotoprotección del Hospital. «Puede resultar muy impactante trasladar el mensaje de los riesgos del sol cuando llegan precisamente buscando el sol y sólo van a estar unos días», subraya.

Desde el Ayuntamiento de Manilva, su concejal responsable de Extranjeros, Dean Tyler Shelton, apuesta por que el mensaje desde los hoteles sea menos directo y más «subliminal». «¿Por qué no colocar una pegatina informativa en el baño, junto a la que te indica que no malgastes agua? Es algo subliminal, pero el mensaje hay que darlo, porque está claro que el que no va a querer volver es aquel al que se le diagnostique un cáncer de piel».

Estrategia de equilibrio

Los responsables de la campaña subrayan que la estrategia con la que se viene trabajando ha sabido mantener ese equilibrio entre la necesidad de lanzar un mensaje de advertencia y los intereses del sector turístico, junto a la evidencia científica de los beneficios que para cuerpo y mente tiene el sol, como subraya Magdalena de Troya, directora de la campaña.

«Vivimos del sol, y no se puede dar un mensaje negativo sobre él. Hay que trasladar los consejos desde un punto de vista en positivo. Hay que tener en cuenta que los daneses se pasan a oscuras seis meses al año. Vienen aquí precisamente buscando un rayo de sol que además necesitan para su cerebro», defiende la cónsul de Dinamarca en Málaga, Marisa Moreno.

Ante este panorama, las empresas turísticas empiezan ya a visualizar el problema e idean acciones en el sentido de la concienciación frente al sol sin que ello dañe a su negocio. Manuel Martínez, responsable de una empresa de charter de lujo, explica que está en contacto con una firma de cremas solares para alcanzar un acuerdo y repartir muestras entre sus clientes.

«No son conscientes de los riesgos del sol. Veo a daneses en la playa horas y horas. Tienen ansiedad hacia el sol. Está muy bien recordarles que eso está muy bien, pero con precaución. Esta campaña es necesaria», explica Annete Skou, danesa y coordinadora del departamento de extranjeros del Ayuntamiento de Mijas.

El presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros de la Costa de Sol, Jesper Pedersen, defiende el papel de los medios de comunicación desde «mensajes positivos». «No estamos aquí para asustar a nadie, porque se trata de una campaña preventiva». En ello precisamente incide la coordinadora de la campaña, Nuria Delgado, con un mensaje claro. «Tenemos que convertir una campaña de invasión de las autoridades sanitarias en un evento de moda y con distintivo de calidad».