«No busco homenajes ni ser el primero en nada, sino convertirme en un ejemplo para mis hijos»

Está feliz. No es para menos. Javier Mérida hizo historia el pasado 3 de marzo al convertirse en el primer español en cruzar a nado el canal de Beagle. En condiciones extremas de frío y corrientes se zambulló en las aguas del paso fronterizo entre Argentina y Chile para batir una nueva marca personal y aupar el nombre de Marbella al podio de los desafíos en aguas abiertas. De vuelta a España ha retomado su rutina sin hacer ruido como monitor en el Club de Pádel de Nueva Alcántara y sus tareas como concejal del grupo municipal popular. El hombre-récord de San Pedro tampoco se da respiro en el plano deportivo. Prepara ya el Ironman de Lanzarote, prueba puntuable para el campeonato mundial, y planea su próximo reto: nadar la Antártida, una aventura sin precedentes en la historia.

¿Qué sintió al conseguir Beagle?

Una satisfacción espectacular. Sabíamos que iba a ser una travesía corta, pero también sabíamos el frío que iba a pasar y que la climatología iba a ser muy adversa. No obstante, lo realmente duro ha sido el entrenamiento durante ocho meses en los que ha habido que levantarse muy temprano todos los días para ir a nadar al mar y a las piscinas frías del gimnasio de Las Mesas de Estepona e incluso ducharme con agua fría para aclimatarme lo mejor posible. Luego, como me dijo mi mujer, el día del reto era para disfrutar, porque todo lo duro lo habíamos pasado ya. Fue un cruce corto de dos kilómetros y pensaba hacerlo en 40 o 45 minutos, lo hicimos en 37. No hubo ningún contratiempo y estuvo muy bien organizado, ha sido un gustazo poder hacerlo.

Sus retos no van aparejados a una recompensa económica. ¿A usted le cuesta el dinero?

Siempre se pierde. Tengo la suerte de tener un gran seguimiento por medios como SUR y otros, y por ahí algunos 'sponsor' sí salen. El presupuesto de este viaje ha sido de 12.000 euros y no hemos llegado a cubrirlo con los patrocinios, pero siempre se dice que sarna con gusto no pica y en mi caso así es. Esta es la forma de vida que hemos elegido, tengo a mi familia conmigo y vamos a seguir buscando retos cada vez más atractivos y más duros. Es el camino que hemos elegido aunque nos cueste el dinero, vaya.

¿Cuál es su crónica de la jornada?

Salimos a las cinco de la mañana de Ushuaia en dirección a cabo Peña, que está a hora y media de camino del sitio habitado más cercano. Llegamos de noche, todos muy abrigados, y lo primero que pienso es que hace mucho frío y que me voy a tener que tirar al agua (sin traje de neopreno). Nos montamos en las lanchas y vamos en dirección a Chile y me tiro al agua... ¡Disfruto, disfruto, disfruto muchísimo! Me encanta nadar. Voy sintiendo frío, cada vez más frío, pero está el faro cada vez más cerca. En los últimos 300 metros tenemos una corriente muy fuerte en contra, mi entrenador me mira, me hace un gesto, le miro y me dice que apriete las brazadas. Aumento el ritmo de brazadas y cuando me doy cuenta empiezo a ver el fondo. Veo los pingüinos... Y ya hemos llegado. Veo a mi mujer (Esther) en la orilla con el teléfono grabando un vídeo.

¿Qué siente en ese momento?

Una alegría inmensa y mucho dolor en el pie. A causa del frío las manos y los pies son las primeras partes que se te van congelando.

¿Cómo fue el proceso de recalentamiento después de nadar en aguas a menos de 6 grados?

Fue muy bien gracias a Rosa (su médico) y el resto del equipo que tenía todo preparado. Calentamos bastante rápido, menos el pie que tardó unas cuantas horas en recuperarse.

Vaya susto...

El pie no es un órgano vital. Pensé que ya se calentaría y se calentó. Ya estoy recuperado.

¿Mantuvo la concentración durante toda la travesía?

Sí. En este reto mi concentración estaba en nadar lo más rápido que pudiera porque aunque me entrené duro, el frío me podía pasar factura si prolongaba mi permanencia dentro del agua. Me hubieran sacado si hubiera empezado a hablar mal o a perder la coordinación, así que mi idea era disfrutar nadando pero hacerlo muy rápido. No he tenido como en otras travesías un momento malo, porque tal cual me estaba tirando al agua en Chile ya iba viendo el faro al que tenía que llegar en Argentina, y eso me dio mucha fuerza.

¿Quién fue la primera persona que le habló y le tocó cuando llegó a la costa argentina?

Mi mujer iba en uno de los barcos, se adelantó para llegar a la costa con el salvavidas argentino y ellos fueron los primeros que me abrazaron. Ella estaba muy contenta porque sabe todo lo que hemos entrenado, todos los madrugones y todo el esfuerzo. Es verdad que es una travesía corta, apenas 40 minutos de nado, pero si no te has tirado meses entrenando, pasando mucho frío, no te metes en ese agua. De la expedición ni Jaime (su entrenador), ni Rosa, ni mi mujer consintieron mojarse los tobillos.

¿Recuerda lo que le dijo Esther cuando llegó a la costa?

Que era el mejor, que me quería mucho, que lo habíamos vuelto a hacer y que era un ejemplo.

¿Se considera un ejemplo?

Yo quiero ser un ejemplo para mi familia. Si luego cualquier otra persona puede sacar algo bueno de lo que yo hago, mejor que mejor. Bienvenido sea si alguna persona puede tomar para sí, en algún momento de bajón, algún valor de los que yo puedo transmitir. Ojalá pueda sacar algo bueno de lo que yo hago y tomar fuerzas. Y si no, que me busque porque no tendré ningún problema en hablar con ella.

Es el primer español en conseguir cruzar el canal de Beagle. ¿Espera homenajes en su tierra?

Está claro que al estar trabajando en lo que estoy trabajando pasa lo que pasa, pero no necesito honores. El mejor homenaje que puedo recibir es el de mi familia, el de mis amigos, el de mis compañeros de entrenamiento y el de mi equipo, porque todos ellos saben lo que cuestan las cosas. Si vienen bien y si no vienen bien también, porque todos estos retos no los hago ni por los homenajes ni por ser el primero en nada, sino por si alguno de mis niños me dice papá es que no puedo hacer esto o lo otro. Es ese momento quiero ser capaz de sacarle ejemplos y decirle: que no puedes hacer qué. Mira todo lo que ha hecho tu padre.

¿Le ha felicitado algún miembro del equipo de gobierno?

Por Twitter me ha felicitado el alcalde, Blanca Fernández (concejala de Deportes), Miguel Díaz (concejal de Sostenibilidad), Manolo Osorio (concejal de Hacienda) y OSP como grupo. No sé si me dejo a alguno más, pero se puede decir que sí, que me han felicitado todos por Twitter.

¿Y de Costa del Sol Sí Puede-Podemos no le han felicitado?

No me suena, creo que no. Pero vaya que no lo necesito tampoco. Cuando estaba en el Canal de la Mancha y lo acabé no pasaron dos horas y me había llamado Ángeles Muñoz. Estoy hablando de 2013, yo no estaba en la órbita política y desde luego en esas fechas estaba muy lejos del PP.

A finales de febrero recibió un homenaje del Gobierno por su trayectoria deportiva. ¿Qué valor le da?

Es un reconocimiento a nivel nacional que no todo el mundo tiene y es un chute de energía para seguir hacia adelante y seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas. Fue un reconocimiento a una trayectoria que debe ser muy importante para que el secretario de Estado del Deporte me recibiera durante 40 minutos. Son recepciones que te hacen valorar tu trayectoria, porque está claro que este hombre no recibe a todos los deportistas, sino a los mejores.

Sé que acaba de aterrizar en España, pero ha fijado ya su siguiente reto?

Estoy entrenando ya para el Ironman de Lanzarote. Y como reto de natación estoy esperando permiso de las autoridades argentinas para nadar en la Antártida el año que viene, pero está muy difícil. Quiero hacerlo porque ir a nadar allí supone una oportunidad para intentar concienciar sobre el cambio climático.

¿La dificultad reside en la autorización?

Sí, porque no hay nada, solo hay una base militar chilena y otra argentina. Tienes que ir en un avión militar y que te den permiso para quedarte en una base y eso no es fácil.

¿Se ha hecho ya? ¿Algún nadador se ha zambullido en la Antártida?

No. Por eso es tan complicado, porque no se ha hecho antes y no saben si voy a ir y me voy a quedar frito.

Lo más inmediato es el Ironman de Lanzarote ¿Cómo lo lleva?

Es el 20 de mayo y tengo que empezar a perder peso y a entrenar en serio la bicicleta y la carrera a pie. Es la prueba más dura que voy a tener este año y hay que tomársela muy en serio.

¿Cómo es posible que una persona que está tan en forma tenga unos kilos de más?

Es algo normal, porque para nadar en agua fría siempre vas pasado de peso. Yo nunca he sido una persona muy delgada y siempre he estado peleándome con la báscula. Rosa me deja un poco de manga ancha cuando voy a las pruebas de natación, pero con el Ironman de aquí a dos meses me ve con 12 kilos menos.