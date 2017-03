Buscan en Estepona a un residente británico desaparecido desde el pasado viernes

El pasado jueves por la mañana, Ian Thompson, un británico residente en Estepona desde el pasado mes de octubre, fue a dejar a su pareja en su trabajo y después fue a arreglar papeles a la Seguridad Social de Marbella. Esa fue la última vez que su compañera sentimental le vio, ya que el viernes por la mañana se dejó de tener noticias de él. Después de denunciar su desaparición el pasado sábado, la Policía Nacional abrió una investigación para averiguar su paradero, y SOS Desaparecidos inició una campaña por redes sociales para difundir su imagen.

«Toda su ropa está aquí. Sólo se llevó la cartera con toda su documentación, como siempre hace, y su móvil. Una cosa así nunca lo había hecho», afirmó su pareja, Claudia. Las últimas personas que vieron a Thompson, de 64 años, fueron sus hijas. «A las 1.30 de la mañana estaba acostado en casa. Al día siguiente se levantaría temprano y pensamos que iría al trabajo, pero cuando vimos que ese día no regresó a casa, llamamos el sábado a la oficina y nos dijeron que no fue a trabajar», apuntó su compañera.

Thompson es promotor inmobiliario, y los viernes por la noche solía ir a tomar una copa con los compañeros del trabajo, aunque según Claudia «él no bebía, sólo estaba con ellos». Por eso no sospecharon nada al no verlo en casa el viernes por la noche. La situación ya fue diferente al comprobar que el sábado por la mañana tampoco aparecía.

El móvil de Thompson dejó de dar señal tres días después de que se le perdiera la pista

Según la información que dio a conocer SOS Desaparecidos, Thompson llegó a coger su coche, un Renault Laguna color verde, y supuestamente podría llevar puesto una chaqueta negra con letras blancas y unos vaqueros. Además, lleva gafas y tiene el pelo canoso, con una complexión delgada y el pelo canoso y una altura de 1,75 metros.

Teléfono móvil

Uno de los datos que más preocupó a la familia es el estado de su teléfono móvil. Al comprobar que no aparecía por casa, tanto su pareja como sus hijas empezaron a llamarlo y a mandarle mensajes. El teléfono sonaba y según apuntaron estos familiares, el Whatsapp marcaba que recibía los textos pero no los leía. «Al tercer día ya dejó de dar señal y aparecía como apagado», declaró Claudia.

«Estamos fatal. Desde el sábado estamos sin dormir. La situación es desesperante y no sabemos nada nuevo desde su desaparición», afirmó ayer la pareja de Thompson, quien ya había vivido junto a él en este mismo municipio de 2008 a 2012. «Aquí conocíamos a gente que también nos están ayudando. Él sabe hablar perfectamente español, por lo que puede hablar con cualquiera», matizó.

Thompson también cuenta con familia en Inglaterra, en donde tiene un hijo. Desde allí, tanto su descendiente como amigos suyos comenzaron una campaña en redes sociales destinada sobre todo a los residentes británicos en la costa. Twitter e Instagram se han convertido en una fuente de difusión de la imagen de Ian, por si algún usuario tuviera alguna pista. Aunque como bien apuntan, los avisos si lo ven en algún lado, se debería de dar a la Policía de Estepona, donde está puesta la denuncia.