El Ayuntamiento de Marbella abre expediente a Puente Romano por obras no ajustadas a licencia

El Ayuntamiento de Marbella tiene abiertos dos expedientes disciplinarios a la sociedad propietaria del Hotel Puente Romano por la realización de obras que, indican, no se ajusta a licencia. Desde hace unos meses, en el establecimiento se vienen ejecutando obras para acondicionar un nuevo acceso a recepción a través de la zona anexa a la urbanización Jardín Andaluz. La comunidad de vecinos viene peleando desde hace tiempo contra la ejecución de estos trabajos y otros realizados previamente para la creación de un área para los contenedores de basuras al entender que no se realizaron «conforme a ley». La delegada municipal de Urbanismo, Isabel Pérez, confirmó a este periódico que en estos momentos su departamento mantiene abiertos dos expedientes de infracción en fase de «actuaciones previas para iniciar los procedimientos». La edil subrayó que hasta la obra se han desplazado en varias ocasiones los inspectores para constatar in situ el estado de los trabajos, y que «se está trabajando en el procedimiento» que puede acabar con un decreto para la paralización de la obra que, pese a todo, sigue en marcha.

Este periódico intentó sin éxito y pese a las gestiones realizadas, obtener una versión de los hechos por parte de responsables de la empresa, desde donde fuentes no oficiales subrayan que todas las actuaciones «se realizan con las perceptiva licencia».

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, han sido hasta el momento varios los intentos que ha hecho la empresa por obtener la autorización para los trabajos. El área de Urbanismo decretaba en junio del pasado año denegar la licencia de obras solicitada por la sociedad Al Rima S.A. para el proyecto básico de nuevo edificio para la recepción del Hotel Puente Romano «por no ajustarse a la legalidad y por su poner un aumento de la edificabilidad» permitida en la zona. De ello dejaba constancia al sustentar su denegación en el artículo 169.1. d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; en los 7.c) y 8.d) del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, así como en el Informe Técnico del Servicio de Disciplina Urbanística de 17 de junio de 2016. Como consecuencia de esta denegación y de las obras que ya se habían ejecutado, se abrió expediente de disciplina urbanística.

La comunidad de vecinos de Jardín Andaluz reclama la paralización de la obra

«Pese a ese expediente, las construcciones realizadas por el hotel sin licencia y en zona verde se han mantenido y no se han adoptado medidas para el restablecimiento de la legalidad urbanística», explica el representante legal de la Comunidad de Propietarios Jardín Andaluz, José Arteaga Pardo, que reclama al Ayuntamiento que paralice los trabajos e inste a la «restitución del estado inicial en la zona». La comunidad se ha personado y ha alegado a todos los expedientes de solicitud de licencia de obra solicitados por la empresa.

Las documentación que obra en Urbanismo demuestra que la entidad promotora volvió a solicitar licencia para la reforma de la recepción del hotel, si bien esta ocasión se pidió una licencia de obra menor. El Ayuntamiento comunicaba a la empresa la imposibilidad de tramitar el proyecto como licencia de obra menor y se le requirió el proyecto de obra firmado por un técnico. La edil de Urbanismo, Isabel Pérez, subraya que el departamento de disciplina urbanística tiene en marcha los procedimientos de los expedientes abiertos, «que llevan su tramitación», ya que la empresa, indica, «sigue aportando documentación».

Vecinos contra el proyecto

Mientras, la comunidad de propietarios de Jardín Andaluz sigue reclamando una intervención urgente ante la velocidad que alcanzan las obras, y amenazan con iniciar medidas judiciales. «Entendemos que la actuación de la promotora implica una manifiesta mala fe ya que parece optar por los hechos consumados, es decir, pretende acabar a toda velocidad su construcción, y posteriormente, en su caso, instar a la legalización urbanística de la misma».

Los vecinos rechazan no sólo la ejecución de las obras, sino también el hecho de que el hotel cambie de ubicación el edificio destinado a la recepción de clientes. Entienden, y así lo hacen constar en la abundante documentación presentada ante el Ayuntamiento, que ello le restaría calidad de vida a la zona. «Con el cambio proyectado se producirá un aumento descomunal del tráfico en los viales de la mancomunidad y de las comunidades que la integran», explican, insistiendo en que el proyecto «agravará la problemática de aparcamiento y circulación en la zona con grave peligro para la tranquilidad de los residentes y para la seguridad del tráfico y de los peatones».