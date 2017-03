Los paisanos de Pablo Ráez ya no pueden donar médula en su ciudad

Ana Lucía acudió la pasada semana al Hospital Costa del Sol «a un asunto que tenía pendiente». El fin de semana anterior había fallecido Pablo Ráez y decidió aprovechar su visita al centro hospitalario para dar el paso «al fin» y donar médula. Cual fue su sorpresa cuando le indicaron que debía dirigirse al Hospital Civil de Málaga, donde tiene su sede el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS), y donde, le indicaron, está centralizada la recogida de muestras para las donaciones de médula. «Me quedé perpleja. No me lo podía creer y tampoco me daban una explicación. Tengo conocidos de Marbella que hace unos meses pudieron donar en el hospital. No entiendo que en la propia ciudad de Pablo no se pueda donar médula como él pedía», lamenta esta vecina farmacéutica de profesión. No es la única protesta que en este sentido ha recibido este periódico en los últimos días, especialmente desde que se produjera el fallecimiento del joven marbellí y los casos de donantes hayan repuntado. «Nos han dicho que en Málaga o en la unidad móvil, que hay que estar pendiente de cuándo viene a Marbella. Se van a perder donaciones por una situación sin sentido. Es una pena», explica Juan Carlos Labrado.

Dónde donar Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS). Ubicado en las instalaciones del Hospital Civil de Málaga. Unidad Móvil. La unidad móvil del CRTSrecorre la provincia con un calendario concreto. Salvo la capital, el resto de localidades se visitan con una frecuencia de entre tras y cuatro meses. Calendario de la unidad móvil. Se puede consultar en la web www.donantesmalaga.org. Próxima visita a la Costa del Sol Occidental. Estepona. Día 21 marzo. Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fuentes del centro hospitalario confirman que la recogida de muestras se estuvo realizando el año pasado año durante «unos meses» coincidiendo con la campaña iniciada por Pablo Ráez en redes sociales que rápidamente se hizo viral, haciendo que el número de donantes se disparara en todo el país. Sólo en el mes de agosto, el Hospital Costa del Sol registró un total de 114 donaciones. Después, sólo se atendieron «de forma puntual» y a día de hoy, los casos se están derivando directamente a Málaga. Desde el hospital se insiste en que el servicio de donaciones «está centralizado en Málaga» y que es ahí donde se «recomienda» a los ciudadanos que acudan «por criterios de calidad», incidiendo en que durante los meses en los que duró la campaña abierta en Marbella «se recogieron muestras, pero éstas posteriormente, junto a los registros, se remitían directamente al CRTS».

La avalancha de voluntarios hizo que el centro hospitalario iniciara la toma de muestras el año pasado, aunque la medida sólo duró unos meses

Sergio Fernández, médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, confirma que las donaciones se encuentran centralizadas en dicho centro y en las unidades móviles que recorren la provincia. No obstante, aclara que ante la demanda de personas que se acercaron al Hospital Costa del Sol para donar, especialmente en los primeros meses de la campaña de Pablo Ráez, el centro hospitalario «colaboró» en la recogida de muestras. De hecho, explica, personal del área de extracciones del Costa del Sol se «formaron en el CRTS y recibieron el material necesario para este tipo donaciones». «El hospital no cuenta con personal dedicado en exclusiva a estos casos y lo que hicieron fue colaborar en un momento muy puntual», indica el médico, que recuerda la «posibilidad que existe de donar sin necesidad de desplazarse a Málaga a través de las unidades móviles, que suelen visitar cada zona cada tres o cuatro meses».

El pasado verano esta unidad visitó Marbella y San Pedro, registrando en ambos casos largas colas de vecinos interesados en colaborar con la causa del joven marbellí Pablo Ráez.