Podemos anuncia su apoyo al presupuesto de Marbella al cerrarse un acuerdo sobre la partida para limpieza

El presupuesto municipal de Marbella de 2017 parece hacer recibido luz verde después de que el grupo municipal de CSSP-Podemos haya alcanzado un acuerdo con el equipo de gobierno tripartito sobre la partida destinada a limpieza. Así lo ha anunciado hoy la formación morada, que aclara que se ha pactado la ejecución de un plan de inversiones en tres años con un montante económico de dos millones de euros destinados a la adquisición de maquinaria para el área de Limpieza.

Los votos de los dos concejales de CSSP, marca apoyada por Podemos, son cruciales para aprobar las cuentas, dado que el equipo de gobierno lo hace en minoría. Sin embargo, las diferencias entre los ediles de CSSP y los de OSP (formación que ostenta la concejalía de Hacienda) en la fase final de la negociación han demorado el esperado acuerdo, de modo que en pleno mes de marzo la ciudad aún no tiene aprobado el presupuesto del presente ejercicio. Según indicó a SUR el concejal de Podemos 'Kata' Núñez, esas "diferencias de criterio" quedaron zanjadas en la reunión mantenida en la tarde de ayer en la que, indicó, asistieron los concejales de la formación sampedreña.

"Podemos-CSSP exigía una fuerte inversión en maquinaria de limpieza, ante lo cual el tripartito alegaba la dificultad de liberar partidas presupuestarias suficientes. Podemos se mantuvo firme dado que nuestras peticiones no son políticas, son necesidades de la ciudad. Nos hemos reunido con los técnicos de limpieza y con los representantes de los trabajadores. De ahí surgió un listado de necesidades”, indican desde la formación morada. Esas necesidades fueron cuantificadas en dos millos de euros que ahora serán recogidos en los presupuestos de 2017 y los dos próximos ejercicios, los que "permitirá una amplia renovación de maquinaria y vehículos y, al mismo tiempo abaratar costes".

De esta forma, los ediles de CSSP ven "incorporados" a los presupuestos todos los puntos que su asamblea ciudadana había acordado ya en el mes de septiembre: "Rechazo a las privatizaciones, lo que se manifiesta en la creación de la bolsa de empleo del Ayuntamiento; la contratación de un servicio jurídico que revise las concesiones de años anteriores; y las inversiones en el servicio de limpieza. Inversión para diseñar un modelo de ciudad peatonal y sostenible, con obras como el soterramiento de los cables de Xarblanca, la adaptación de aceras y parques infantiles, las paradas multimodales de autobuses o el bulevar-carril bici a puerto banús. La contratación de una plataforma de voto on line y la retirada de símbolos franquistas del ayuntamiento. El rescate ciudadano mediante la oficina de intermediación hipotecaria y un decreto de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en los contratos; y proyecto de reforma y gestión municipal de la plaza de toros, para convertirla en un recinto de espectáculos ". Todo ello, explica Núñez, abre la puerta al apoyo de la formación al presupuesto.

El acuerdo será sometido durante la semana que viene a la ratificación de la asamblea de CSSP-Podemos aunque, indican, "no hay dudas en el seno de la formación morada de que será aprobado, pues se ha conseguido lo que pedíamos. Nuestras peticiones eran razonables y estaban la mayoría en el acuerdo de investidura. Salían de la gente, de la asamblea, no de otros intereses. Era cuestión de sentarse a hablar y en un par de horas se llegan a acuerdos. Lo malo es cuando no hay diálogo".